《漫话国乐》 看星星 / 葫芦打令、钱财打令 / 打麦谣

有的人不太会看星座，但有一颗星是一眼就能看出来的，那就是北斗七星。在韩国，青铜器时代的支石墓和高句丽时代的古坟壁画上都刻有北斗七星，可见对于古人来讲，北斗七星不仅仅是单纯的星座，而是信仰的对象。





“生死有命，富贵在天”，古人相信人的生死富贵都由天命来决定，因此普遍认为夜空中最闪亮的北斗七星掌管人的寿命和命运，并被封为“雨神”和“财神”。古时候，雨情和收成关系密切，风调雨顺，当年的农作物才有望丰收，老百姓的生活也会因此而好起来，所以古时候的妇女们有一个习惯，每天清晨把一碗水放在酱缸台上，祈求北斗七星保佑家人。当时的人们有多依赖北斗七星啊，佛教传入韩半岛后，连寺院也设置七星阁供奉北斗七星。女唱歌曲平弄描写了和久违的情人重逢后，因为时间飞快地流逝而向北斗七星祈祷，但愿明晨迟迟到来。

《看星星》/演唱-郑玛利（音译）





很多人可能不知道孔大一名唱，但不少人熟悉孔玉振这个名字。上世纪80年代，当韩国爆发全国范围的民主运动时，孔玉振女士在示威现场表演唱舞剧和《驼背舞》，为社会弱势群体发言而引起了众人的关注，孔玉振女士的父亲就是孔大一名唱。





孔大一名唱于1911年在世袭巫家庭出生，年幼时父母过世后在外祖母家长大。当时的艺人社会地位低贱，受到社会的歧视。据了解孔大一名唱小时候在外祖母家受了不少委屈，长大后毕生家境贫寒而度过了艰辛且痛苦的岁月。更可悲的是，仅收一千块钱，把年幼的女儿卖给人家当佣人，那个女儿就是孔玉振。家境落魄还影响到孔大一名唱学习盘索里，由于辗转好几位师傅学习，以后每当他演唱《穷困打令》中的一段“哪种人命好”时，因想到过去艰辛的岁月而不由得潸然泪下。





以前盘索里艺人非常看重拜哪位师傅为师。孔大一名唱先后跟从好几位师傅学习，跟随每位师傅只练成一段或两段。但因音乐中混合了好几位师傅的技艺和唱法，这也成为孔大一名唱的特点，并于1974年被全罗南道政府指定为无形文化遗产《兴夫歌》的技艺传承人。可令人感到惋惜的是，没有一位弟子传承孔大一名唱的盘索里，而且孔大一名唱生前几乎不参加演出，也没有录制唱片，所以现如今已经没有人记得他的名字了。

盘索里《兴夫歌》中“葫芦打令、钱财打令“/演唱-孔大一名唱





稻米和大麦看起来相似，但栽培的方式却截然不同。最明显的是大米在春季播种，秋天收成。大麦因为必须熬过寒冬才能收获更多，所以在晚秋播种，第二年春季收获。古时候，每当大麦被收割后，就会被铺在宽敞的平地上晾干，然后用连枷脱粒。朝鲜王朝时代文臣丁若镛在他的诗中生动地描写了古人打麦劳作的情景：

“新篘（chou1） 浊酒如湩(dong4)白,

大碗麦饭高一尺,

饭罢取枷登场立,

双肩漆泽翻日赤,

呼邪作声举趾齐,

须臾麦穗都狼借……”

意思是说，新酿的浊酒像乳汁一样洁白，大碗里的麦饭有一尺高。吃完了饭拿着连枷去打麦，双肩被骄阳晒得黑黝黝的，农夫们随着劳动谣齐步打麦，不一会儿，一大堆麦穗便散落在地上。





今天给大家带来了全罗道和庆尚道地区的《打麦谣》。全罗道的《打麦谣》歌颂这样的唱词：“打青稞麦时轻轻地，打皮麦时慢慢地。从远处听的打麦声非常好听，从近处看会更好看……”歌词里充满了田园的情趣。全罗道和庆尚道的方言有明显的差异，庆尚道的《打麦谣》比全罗道的《打麦谣》语气更重些。

全罗南道琓岛郡所安面《打麦谣》/ 演唱-朴禄镇（音译）等人