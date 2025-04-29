韩国农村现代化运动——新村运动

1. 勤勉、自助、合作

2. 绿色背景上黄色的圆，圆里有绿色的新芽图案

3. ♪~ 清晨钟声敲响了，新的一天到来了。你和我都起来吧，一起建设新村吧！

以上三条线索的共同之处是什么？正确答案——新村运动。

20世纪70年代初，韩国因推行工业化和以出口为中心的经济开发政策，导致城乡之间收入差距进一步扩大，农村地区逐渐被边缘化。为了改善落后的农村环境，政府向全国34000多个农村村庄无偿提供水泥，这标志着新村运动的开始。各村庄利用水泥修建村会馆，拓宽道路等，改善生活环境。此后，政府对成果突出的村庄提供更多支持，这也成为推动农村发展的动力。

新村运动的扩展

新村运动并没有止步于早期的环境整治，还逐步扩展到意识开发和增收创收等更广泛的领域。实际上，到1975年，农村收入已达到城市收入的85%水平，甚至还有统计显示农村收入一度超过了城市。随着新村运动在农村取得显著成效，它逐渐扩展至家庭、工厂、学校，成为一项覆盖城乡的全民运动。





新村运动的国际评价

2013年，与新村运动相关的文献记录被联合国教科文组织列入世界记忆遗产名录。联合国还将新村运动采纳为消除贫困的典范之一。在国际社会上，新村运动也被评价为一个成功的农村发展模式。