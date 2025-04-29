《漫话国乐》垂柳随风飘摇/徐龙锡流大笒散调/千年万岁

今年5月30日是阴历5月5日，端午，是一年当中阳气最旺盛的日子。这时候刚好是夏季到来之前，田里的插秧活儿已告一段落，农夫们期待丰收，特地调制山牛蒡蒸糕或艾叶饼，以此作为祭品举行祈求丰收的仪式。端午也是农夫们难得歇息的日子，村民们聚在一起吃喝玩乐，这时传统游戏是不可缺少的，男人喜好玩传统摔跤，平时足不出户的女人们则尽情荡秋千。





朝鲜王朝的文臣成伣曾写了一篇文章，生动地描写了端午的情景。成伣在文章中写道：“杨柳树荫下夕阳斜照，十六岁少女疾步奔向前方，红润的脸颊、红色的花朵，连裙子也带鲜红色。少女们在彩绳秋千上争相飞荡，宛如蛟龙腾空而起，金玲声在山谷中悠然回荡……”

这篇文章令人联想到花季少女为了在大庭广众下档秋千，一身打扮得漂漂亮亮的，疾步奔向秋千的情景。

《垂柳随风飘摇》/演唱-安香莲、吴贞淑、南海星





徐龙锡名人现任国家级无形文化遗产《大笒散调》的技艺传承人，创作了《徐龙锡流大笒散调》。在传统乐坛，艺人推出自己流派的散调音乐，付出毕生的心血和努力也不为过。徐龙锡名人了不起的是不仅推出了《大笒散调》，还推出了自己流派的《笛子散调》《牙筝散调》和《奚琴散调》。不止这些，徐龙锡名人曾为《神房曲》添加曲调以及创作好几首新民谣。





徐龙锡名人出生于全罗南道谷城的艺人世家。姨母是盘索里《春香歌》和《水宫歌》的技艺传承人，朴初月名唱。姨父金光植曾向《大笒散调》的创始人朴钟基名人学习散调音乐。在家庭环境的熏陶下，徐龙锡名人从7岁起分别向姨母和姨父学习盘索里和大笒。二十几岁在女性国剧团担任乐师时有幸向几位名人学习了多样的乐器，并从此开始作曲。





1979年，国立国乐院虽然成立了专门演奏民俗音乐的民俗乐团，问题是缺乏舞台上演奏的作品。民俗音乐不像正乐，不是不适合在舞台上表演，就是表演时间太短，很难吸引观众的耳朵和视线，所以乐团急需舞台用曲目。为此，徐龙锡名人挺身而出，编排好几种乐器合奏散调音乐，在用太平箫演奏的《神房曲》添加打击乐的曲调等做出了多样的努力。





徐龙锡名人受到乐坛的尊崇不仅是因为毕生为国乐的发展作出了贡献，主要是因为为人勤奋学习、努力向上，经常将自己学到的音乐重新诠释后发表。在此过程中，徐龙锡名人还从不急于求成，始终保持从容不迫的态度。名人的音乐虽不华丽、也不讲究技巧，但却被评为好似包容世上的一切、气势磅礴。

《徐龙锡流大笒散调》中“中中莫里”/演奏-徐龙锡名人





古时候，各地都有喜好音乐的人聚在一起，一起演奏、一起听音乐的爱好会，叫作“风流会”，爱好会定期聚会的空间，叫作“风流房”，在这里演奏传统歌曲和正乐等小型室内音乐。《灵山会相》是由九首小曲组成的联曲式器乐曲，演奏时间达四、五十分钟，可有时看情况只演奏其中的一两首曲子。如果九首小曲奏完觉得意犹未尽，还会添加《千年万岁》一曲，所以有人将《灵山会相》又称为“风流音乐”，《千年万岁》称之为“后风流音乐”。





《千年万岁》由界面加乐还入等三首小曲组成，曲名表达延年益寿千万岁的美好祝福。演奏乐器由伽倻琴、大笒、笛子、长鼓以及音色明亮的洋琴和短箫组成。虽然乐器种类繁多，却给人轻飘飘、颤悠悠的感觉。和之前演奏的《灵山会相》相比，节奏快又热闹，所以在古装剧的宴会或婚礼场景中作为背景音乐使用。