第10集：出口突破一亿美元，“韩国制造时代”的开启

第一届“出口日”纪念仪式 (1964年)
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出口突破1亿美元，“韩国制造时代”拉开帷幕
1964年11月，韩国出口额首次突破1亿美元。1960年时，韩国人均GDP还仅约为79美元，属于世界最贫困国家之一。然而，在停战协定签署仅仅十年之后，韩国便实现了出口额的这一突破。这不仅极大提升了“我们也能做到”的信心，也象征着从1962年起启动的经济开发计划取得了阶段性的成果——“韩国制造时代”的序幕由此正式开启。
经济开发计划：以工业化与出口为核心的发展战略
自1962年起启动的经济开发计划，是一种由政府主导的经济增长模式，其核心正是以出口为导向的工业化战略。从60年代中期开始，尼龙、纺织、服装等轻工业迅速发展。自第二期经济开发计划起，国家将战略重心逐步转向重化学工业，到了第三期，重工业扶持全面展开。尽管70年代石油危机带来了冲击，韩国却以此为契机成功开拓中东建设市场，赚取“石油美元”，不仅缓解了经济压力，也推进了重化工业的成长及产业结构的转型。
出口额突破100亿美元纪念 (1977年)
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美国《新闻周刊》封面故事——“韩国人来了”(1977年)
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出口突破100亿美元，谱写“汉江奇迹”
1977年，韩国实现出口总额突破100亿美元、国民人均收入达到1000美元的历史性飞跃。这一成就比预期足足提前了四年。当年6月，美国《新闻周刊》以“韩国人来了”为题刊登封面报道，封面上印着挥舞着太极旗、活跃于世界各地的韩国人形象。与此同时，世界各大媒体纷纷使用“汉江奇迹”这一说法，来评价韩国在短时间内实现工业化与经济成长的非凡成就。
从高端产业到文化内容，韩国跻身出口强国行列
经历了20世纪80年代汽车和电子产品出口的全面展开，1995年，韩国出口总额突破1000亿美元。进入2000年代后，韩国凭借半导体、智能手机等IT产品引领全球市场，加之韩流内容的广泛传播和出口热潮，国家品牌价值迅速上升。2024年，韩国出口额达到6800亿美元，成为名副其实的世界出口强国。