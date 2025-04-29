第10集：出口突破一亿美元，“韩国制造时代”的开启

出口突破1亿美元，“韩国制造时代”拉开帷幕

1964年11月，韩国出口额首次突破1亿美元。1960年时，韩国人均GDP还仅约为79美元，属于世界最贫困国家之一。然而，在停战协定签署仅仅十年之后，韩国便实现了出口额的这一突破。这不仅极大提升了“我们也能做到”的信心，也象征着从1962年起启动的经济开发计划取得了阶段性的成果——“韩国制造时代”的序幕由此正式开启。





经济开发计划：以工业化与出口为核心的发展战略

自1962年起启动的经济开发计划，是一种由政府主导的经济增长模式，其核心正是以出口为导向的工业化战略。从60年代中期开始，尼龙、纺织、服装等轻工业迅速发展。自第二期经济开发计划起，国家将战略重心逐步转向重化学工业，到了第三期，重工业扶持全面展开。尽管70年代石油危机带来了冲击，韩国却以此为契机成功开拓中东建设市场，赚取“石油美元”，不仅缓解了经济压力，也推进了重化工业的成长及产业结构的转型。