HI-FIVE(하이파이브)

导演/编剧：姜炯哲

主演：李在仁/安宰弘/罗美兰/金熙元/刘亚仁/吴政世/朴珍荣

类型：喜剧/科幻/动作

片长：119分钟

上映时间：2025年5月30日

其他片名：HI.5/HIGH-FIVE/超異能特攻(港)





剧情概要：

跆拳道少女莞序（李在仁饰）、立志成为作家的智成（安宰弘饰）、酸奶销售员仙女（罗美兰饰）、工厂作业班长约善（金熙元饰）以及无业潮人基东（刘亚仁饰），五人分别从一位神秘器官捐献者那里接受了心、肺、肾、肝和角膜移植手术。然而手术后，他们不仅重获健康的身体，还意外获得了超能力！五人透过独特的纹身确认彼此的存在，决定组成“超能力联盟”。

与此同时，另一位接受了胰脏移植的邪教教主永春（申久/朴珍荣饰），也因获得神秘力量而开始寻找其他器官受赠者，并企图将所有人的超能力占为己有……





相关花絮：

影片汇集大批韩国人气演员加盟，同时“小区英雄”的构思也十分接地气，让影片在上映前便成为热议对象。除了巨星云集外，电影导演姜炯哲也让观众对影片十分期待。姜炯哲曾执导过《阳光姐妹淘》（Sunny）《超速绯闻》《摇摆狂潮》等口碑佳作，《HI-FIVE》是他时隔七年完成的商业长片。另外，主演之一刘亚仁也让电影饱受争议，但上映后的观众口碑较好，CGV及乐天影院的观众平均评分皆在90分（满分100分）以上。影片较为粗糙的特效成为槽点之一。