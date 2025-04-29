《漫话国乐》托付别人/秋月满庭/和请

古代交通不发达，当时若想和远方的人联系，最常见的方式就是写信。可当时没有邮差，送信还要托付那些去外地的人，问题是找送信的人也并不容易，因为他们是专程去外地办事，所以托付给别人送信直至送到对方手里，有时候还要花费好几个月的时间，这样好不容易收到信的人一定会非常珍惜。女唱歌曲半叶诙谐地描写了女人的思念之情：

“别托人送信，您来就好了。别人是可以送信的，但收到别人送来的信，我是看呢，还是不看呢……”

说的是如果您有诚意托人送信，别托付给别人，您直接来不是最好吗？

女唱歌曲半羽半界半叶《托付别人》/演唱-李埈娥





韩国传统说唱艺术——盘索里本来是男艺人的专属。如果朝鲜王朝末期，以陈彩仙为开端，女艺人才正式表演了盘索里，李花中仙则开启了女名唱的时代。









李花中仙本名“李凤鹤”，化名意味着“花中仙女”。这位女艺人了不起的是，虽然出生在100多年前，但她所收获的人气可以和现在的偶像歌手相媲美。奇妙的是李花中仙何时、何处、如何与盘索里结下不解之缘却无从知晓。





据推测，李花中仙于19世纪90年代在釜山或全罗南道筏桥出生。和当时的人一样在花季少女时嫁人，度过了平凡的婚姻生活。可当她年近20岁时，有幸观看了宋万甲等著名艺人在剧院举办的演出，并被盘索里的魅力深深吸引，于是决定学习盘索里，并为此离家出走。当时已婚妇女离家出走学习妓女等贱民的音乐，可以说是赌注人生的冒险。但李花中仙却不以为然，几经周折来到首尔后加盟了妓女团体——券番，从此跟随宋万甲等名唱正式学习盘索里。





据说李花中仙相貌一般，却拥有一副动人的歌喉。通过唱片留下的李花中仙的歌喉和现在的艺人相比大不相同，她歌喉圆润，唱歌轻松自如、动人心神，所以日本统治韩国时期，她和林芳蔚名唱一起成为唱片发行量最多的艺人。李花中仙除了音乐活动以外，还经常发挥社会影响力而受到媒体的关注。她和地方名流募集巨款后捐赠给夜校，因反对南道地区妓女的差别待遇，和当地妓女们参加集体行动等等。不幸的是1943年在日本参加演出后回国时因邮轮翻船而遇难。

《秋月满庭》/演唱-李花中仙





韩国的葬礼习俗中，在故人去世后的第四十九天举行的祭祀最为隆重，叫“四十九斋”。佛教认为人可以轮回投胎转世，人死后以什么模样投胎，需要49天的时间来决定，所以家属在这段时间精心祈祷，祈求亡灵在来世以好人投胎转世。“灵山斋”就是故人在去世后的第四十九天，在寺院举行的佛教仪式。





以前灵山斋连续举行三天，有很多宾客参加仪式，为此寺院在佛堂前的院子里悬挂大型佛画，邀请专门表演佛教声乐曲——梵呗的僧侣，且表演梵舞“作法”等。由于仪式具有极高的佛教价值和艺术性，早已被政府指定为国家级非物质文化遗产。时至如今，每年欣逢6月6日显忠日，为了缅怀为国捐躯的英雄烈士，位于首尔新村的奉元寺举行灵山斋，一年一度对外公开。









灵山斋以梵呗为主，不过梵呗的歌词不是梵语就是汉字，不信教的人很难听懂，所以在仪式的尾声，将歌词译成韩文，并以民谣的曲调翻唱，这类梵呗，叫作《和请》。《和请》指点众生为人处世的道理，歌词按照场合与情况而有所不同。一般来讲，首先感叹人生短暂且无常，嘱咐众生生前积德行善，凡事感恩，堂堂正正做人：

“越活越造孽，不念佛不能往生极乐。其实念佛没什么，善心是念佛，好心也是念佛。孝敬父母是念佛，家庭和睦也是念佛。爱护家人是念佛，不贪心施舍也是念佛……”