第11集：K-建设的原动力——海外建设

海外建设中标金额达成1万亿美元 2020年12月30日，迪拜的哈利法塔投放了防弹少年团成员金泰亨的庆生灯光秀，而哈利法塔一向以只允许投放政府宣传视频或国际企业广告而闻名。哈利法塔是阿拉伯联合酋长国的骄傲，也是世界上最高的建筑，其建造得益于韩国的技术实力。韩国的海外建设以其技术能力在全球备受认可，并在2024年底实现了累计订单金额1万亿美元的历史性突破。





泰国北大年—那拉提瓦高速公路建设现场(1965)

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海外建设的起点——“韩国公路” 在泰国有一条被称为“韩国公路”的道路，即北大年-那拉提瓦高速公路。1965年，韩国企业获得了承建这条高速公路的资格，它是韩国海外建设的第一号项目。当时，韩国既没有高速公路的施工经验，设备和技术也都很匮乏，但仍然凭借特有的挑战精神和敬业精神完成了工程。尽管确实遭受了相当的经济损失，但这段经历成了日后海外建设，乃至“K-建设”发展的坚实基石。





(左) 朱拜勒工业港 (1976) (右) 利比亚大人工河工程(1983)

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石油危机，开启中东建设的契机 20世纪70年代，石油危机使全球经济陷入困境。韩国却借此契机进军石油美元涌动的中东建筑市场。从沙特阿拉伯的高速公路项目起步到朱拜勒工业港、利比亚大人工河等工程，韩国企业不断赢得项目并成功完成建设，不仅展示了雄厚的建筑技术实力，也大大提升了韩国的国际信誉。





(自左上角起，按顺时针方向) (1) 马来西亚石油双塔 (2) 阿联酋迪拜哈利法塔

(3) 土耳其1915恰纳卡莱大桥 (4) 新加坡滨海湾金沙酒店

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