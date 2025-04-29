《漫话国乐》 迎新任使道 / 五百年 / 泛彼中流

韩国语“추어준다”一词相当于汉语的“夸赞、吹捧”，过度称赞对方的意思。比如，之前只会爬的宝宝到了学步期终于站起来了，这时家人都围绕着宝宝，每当宝宝走一步，家人就会闹哄哄地拍手叫好。其实宝宝刚学会走路，身体不够灵活，也很难维持平衡，摇摆不定、走不稳，可大人夸赞宝宝则蕴含着鼓励和应援，好像跟宝宝说以后会越来越好。





盘索里术语“추임새”是一种助兴叹语，源自“추어준다”一词。如表演盘索里时，在适当的情节，鼓手和观众会纷纷随声应和：“好，哎嗨呦，好哇”等。不仅是艺人表演得精彩时，台下的观众会情不自禁地随声应和。当台上的艺人看起来有点吃力需要鼓励时，观众也会大声呼喊应和声。据说观众的应和声会进一步激发艺人的兴致，让艺人唱得如痴如醉，能坚持好几个小时的表演。今天给大家带来了盘索里《春香歌》中描写南原的新任使道赴任的情节，在这里，崔承姬名唱的歌喉当然很精彩，如果您倾听名鼓手金命焕名人悄悄地随声应和也会别有一番乐趣的。

《迎新任使道》/演唱-崔承姬名唱，长鼓-金命焕





柳遇春是18世纪朝鲜王朝后期的奚琴名人。他的父亲是贵族，可因母亲出身奴婢而在将军府里当了奴婢。还好，在同父异母哥哥的帮助下用钱免除了奴婢身份后学习奚琴成为宫廷乐师。





柳遇春对自己的职业充满热情，他认为既然当了乐师就应该成为首屈一指的艺人。从此，他不分昼夜地埋头练琴、钻研琴艺、在首尔地区闻名遐迩。





柳遇春虽然成了赫赫有名的奚琴大师，但对当时的人们对奚琴的看法很是懊恼。奚琴琴体小且携带方便，而且只有两条琴弦，能机动灵活地演奏各种乐曲，具有丰富多彩的表现力，所以当时的乞丐以奚琴作为讨钱的工具，用奚琴发出蚊子的嗡嗡声或青蛙的呱呱叫声来吸引路人的视线。据说，当时流行看乞丐的奚琴表演。柳遇春名人的表演就不同了，不懂音乐的人听了会觉得名人的音乐很难懂而打瞌睡，对此柳遇春名人曾表示：

“我拉的奚琴和乞丐拉的奚琴有何不同呢？我学了奚琴三年才自成一家，虽然技艺日益进步，薪水却不涨，大家也不赏识我。乞丐就不同了，乞丐只拉一把老旧的奚琴，就能吸引众人围观。如今“柳遇春的奚琴”虽家喻户晓，但他们只知道我的名字而已，真正欣赏奚琴的人到底有多少呢？”可见古代的艺人和现在的艺人差不多，都为音乐的大众性与艺术性而徘徊和苦恼。

《五百年》/奚琴-金泳宰





盘索里《沈清歌》的一段“泛彼中流”描写了沈清把自己作为祭品卖给船夫后，坐船驶向大海面临死亡的情节。这一段的唱词以“泛彼中流，船只从海上轻轻地漂走……”为开头而取名“泛彼中流”，意味着船只从海的中央行驶，渐渐驶向茫茫大海，以此表达出沈清无奈又绝望的心境。





当时沈清和痛哭流泪的父亲离别，又背井离乡踏上了永别之路，令人心如刀绞。可就在心中充满哀伤的那一刻，在沈清的眼里映入的海边风景是多么的迷人又令人恋恋不舍。过几天后船只抵达了印塘水，沈清眼见海域乌云密布，风浪湍急且危险，不仅船上的桨都不见了，锚链也断了，船只被翻滚的波浪晃动的即将要沉没。这时，船夫们急急忙忙地祭拜海神，然后催沈清赶紧跳海。沈清先往有父亲的家乡方向跪地行大礼，接着摇摇晃晃地走向船舷后落入大海。“泛彼中流”一开始节奏缓慢时歌颂船外迷人的风景，到了沈清跳进海里的情节时节奏突然变快，以此展现出当时的紧迫状况。