第12集：京釜高速公路的开通

国土大动脉，京釜高速公路开通

1970年7月7日，连接首尔与釜山的京釜高速公路正式通车。这是一项占国家预算相当大比例的超大型国策工程。虽然当时社会上关于是否应优先修建高速公路，是否会阻碍国土均衡发展等问题，也曾存在争议。但考虑到国家经济发展的效率性，政府毅然决定推进这一计划。





京釜高速公路竣工纪念碑

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京釜高速公路施工现场

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“一日生活圈”时代的开启 之前，从首尔到釜山搭乘火车耗时12小时。京釜高速公路通车后，人们便能在约5小时内往返南北，“一日生活圈”的时代正式到来。与高速公路相关的歌曲也接连问世，并深受欢迎。社会对这条“国家动脉”的关注与期待，也随之日益高涨。





京釜高速公路竣工纪念仪式 ⓒ KBS

推动产业化与交通革新的引擎 京釜高速公路开通后，成为物流创新的核心基础。随着蔚山、浦项等重化学工业园区沿着高速公路轴线布建，“经济开发五年计划”的推进获得了坚实的基础。到了20世纪70年代后期，高速公路的物流效率已超越铁路。80年代中期，更跃升为国民最常使用的交通动脉。其后，湖南高速公路、南海高速公路、岭东高速公路、邱马高速公路等陆续建成，连接全国的高速路网逐渐布就，“国土大动脉”图景就此铺展开来。





韩国首个高速公路服务区——秋风岭服务区早期风景

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