《漫话国乐》 旌善阿拉里/在五里亭道别/六字拍

本月20日是一年中白天最长的节气“夏至”。韩国南部地区一年种两季。在这里，大麦收获完才能接着种水稻，通常每年在夏至之际播种。韩国俗话说：“上午插的秧和下午插的秧不同”，说的是农作物的种植时机尤为重要，因为如果过了夏至后播种，水稻成熟的时间会不足，所以农夫们为了在夏至之前完成插秧活儿而忙得不可开交。这时候的降雨量对水稻的成长也是很重要的。不过天气变幻莫测，而且过了夏至后雨季会接踵而至，所以古时候，在夏至之际不是因为降雨量不足，就是因为天气干旱而举行旱祭。今天的第一首音乐给大家带来了《旌善阿拉里》。这首歌描写了一对年轻男女的爱情故事。到了雨季，住在河川对面的男女担心随着河水高涨而无法渡河见面，难过的只能隔河相望。

《旌善阿拉里》/演唱-金秉基（音译）、朴卿源（音译）





今天给大家带来了《丁贞烈制春香歌》的传承人，崔承姬名唱的故事。





盘索里有一个特点，即使是同样的《春香歌》，按照艺人表演的唱词、长短和曲调都有所不同。如《丁贞烈制春香歌》指以丁贞烈名唱的唱法 、长短和曲调为基础传承下来的盘索里。





丁贞烈名唱出生于19世纪末，从7岁起学习了盘索里，不过天生嗓音并不太好，所以直至40岁一直辗转各地名山练歌，结果以《春香歌》名声远扬，且衍生出“有了丁贞烈才有春香歌”的说法。丁贞烈名唱了不起的是将《春香歌》重新诠释，由当时人喜好的曲调和唱词构成。以后金如兰名唱完整地传承了丁贞烈名唱的《春香歌》，崔承姬名唱则拜金如兰名唱为师学习了盘索里。问题是金如兰名唱为人刻薄，即使徒弟苦苦哀求，一天也只传授一两小段而已，这样整整苦学了7年也没学完一部《春香歌》，对此崔承姬名唱灰心气馁而放弃学习。过了一段时间后，崔承姬名唱去探望师傅。年迈力衰的金如兰名唱眼见徒弟前来问候，激动地跟徒弟说：“为何这么晚才来找我。”。当天，师傅由衷地拜托徒弟继续学习，把《丁贞烈制春香歌》传承给后代。从此崔承姬埋头苦练，在全州国乐比赛荣膺大奖后历任全罗北道道立国乐院教授和全南大学客座教授，毕生为了传承《丁贞烈制春香歌》做出了不懈努力，今年5月10日与世长辞，享年89岁。如今崔承姬名唱的女儿毛宝庆（音译）名唱继承家业，成为《丁贞烈制春香歌》的传承人。接下来请大家欣赏崔承姬名唱演唱的盘索里《春香歌》中的一段“在五里亭道别”。

盘索里《春香歌》中“在五里亭道别”/演唱-崔承姬名唱，长鼓-金命焕





全罗北道高敞是朝鲜王朝末期，当地的胥吏申在孝将盘索里加以汇集整理的地方，也是金素姬名唱和诗人徐廷柱的家乡。另外，高敞还有以冬柏花著称的寺院-禅云寺。

“专程前往高敞禅云寺欣赏冬柏花，

未料来得尚早花期未至。

听了酒楼的女人唱的《六字拍》，

反而去年的留下来了，

嗓子哑了才留下来的。”

这是著名诗人徐廷柱的代表作《禅云寺洞口》。据说这位诗人年轻时，在禅云寺附近的一家酒楼偶然听到《六字拍》后深受感动。韩国战争结束后，徐廷柱因想念当时的歌声而再次访问酒楼，才得知在战争期间，女人和家人全部丧亡，酒楼也被烧毁。徐廷柱就写了这首诗深表当时的惋惜之情。《六字拍》是全罗道地区最具代表性的民谣，以六拍为一个长短而命名为《六字拍》。





民谣经常先唱慢板，然后接着连唱快板。《六字拍》也一样，一开始先唱慢板的《长六字拍》，如果起劲儿了，接着唱快板的《扎紧六字拍》。有时候还继《扎紧六字拍》之后，连唱《三山半落》和《香肉打令》，最后以《首尔三角山》结尾。