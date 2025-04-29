第13集：青年全泰壹，书写劳动运动的新篇章

全泰壹，成为和平市场的青年工 十七岁的全泰壹为了维持家中生计，在清溪川和平市场找到了一份工作。当时的和平市场聚集着无数成衣加工厂，绝大多数工人是十几岁的少女。她们每天工作长达16小时，不仅工资微薄，连最基本的休息日也无法保障。和平市场可以说是韩国高速成长与工业化的象征，同时也是时代最深的阴影。





20世纪70年代缝纫工厂的工作环境

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为争取《劳动基准法》的保障而努力 全泰壹在思考如何帮助处于恶劣环境中的劳动者时，了解到《劳动基准法》的存在，并开始努力改变劳动现状。他以和平市场126名劳动者为对象进行了调查，并以此为基础向劳动厅提交了请愿书，同时《京乡新闻》也对和平市场的实际情况进行了报道。然而，现实并未因此而改变。





(左) 全泰壹写给朴正熙总统的信 (右) 全泰壹

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《劳动基准法》的“火刑”仪式以及…… 面对《劳动基准法》 得不到切实执行的现实，全泰壹感到深深的绝望与愤怒。于是，他决定举行《劳动基准法》“火刑”仪式。1970年11月13日，全泰壹怀抱《劳动基准法》点火自焚，并且在倒下之前一直高呼“遵守《劳动基准法》！”

全泰壹烈士，书写劳动运动的新历史 全泰壹烈士自焚后，清溪服装工会宣告成立。在全泰壹的遗志激励下，他的同志以及他的母亲李素善（音）女士积极开展活动。仅在20世纪70年代，全韩国便相继成立了约2500个劳动工会，这股浪潮也最终成为1987年“劳动者大抗争”的导火索。劳动运动家全泰壹烈士的牺牲，成为韩国劳动运动与民主化进程的重要转折点。





全泰壹母亲李素善（音）女士

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1988 全国劳动者大会

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