NCT DREAM将于7月发行全新正规专辑回归,并将开启新一轮世界巡演。

SM娱乐于23日官宣了上述消息称,NCT DREAM将于7月14日发行第五张正规专辑《Go Back To The Future》。新专辑讲述成员们为了寻找最闪耀的自我,穿梭于过去、现在与未来之间,展开一段时空之旅的故事。专辑包括双主打歌《BTTF(Back To The Future)》与《CHILLER》在内共收录了9首新歌。

新专辑发行前,NCT DREAM将于7月10日至12日在首尔高尺巨蛋举行演唱会“THE DREAM SHOW 4:DREAM THE FUTURE”,为新一轮世界巡演揭开序幕。随后还将前往曼谷、香港、雅加达、新加坡等7个城市继续开唱。