《漫话国乐》神房曲/鸟儿打令/李宰河玄琴散调：鸣琴

多元文化主义是一种政治社会理论，指不同语言和文化的民族之间的相互尊重和宽容。也就是说，遇到不同语言和文化的民族，不会被对方文化所同化，而是保持自己的文化，谋求和谐。在韩国，多元文化主义，又名“拌饭文化”，因为拌饭里的荤菜和各式各样的蔬菜以及凉拌菜即使混合在一起，也能创造出新鲜美味。如果多元文化主义以国乐来比喻，也可以称为“神房曲文化”。





《神房曲》是最具代表性的国乐类型，很多乐器各自即兴演奏也能相互和谐，而且各乐器的曲调还会发出独特的回音，所以经常被评为“不和谐中的和谐”或“混沌中的秩序”。





如果有人想跟别人吐露自己的心声，应该先尊重和关心别人，且用心去倾听别人的话。这时《神房曲》可以说是最好的背景音乐了。首先请大家欣赏由伽倻琴、玄琴、牙筝、奚琴、大笒、笛子和长鼓联合演奏的《神房曲》中的“扎紧莫里、峨莫里、跳神长短”。

《神房曲》中“扎紧莫里、峨莫里、跳神长短”/伽倻琴-元长贤，玄琴-金茂吉，牙筝-朴钟善，奚琴-朴惠善（音译），大笒-徐龙锡，笛子-韩世铉，长鼓-张德华（音译）





盘索里是发源于全罗道地区的传统曲艺形式，分为“东便制、西便制和中高制”等三大流派。其中东便制的风格特点为豪放、有气魄且富有激情。西便制的唱腔相对哀婉柔和。中高制则发源于忠清道地区，兼具东、西便制的风格特点。李东伯名唱于19世纪中期，在忠清南道舒川出生。生前不仅擅长表演中高制，还涉猎了东便制和西便制。其实李东伯名唱小时候在私塾念书，不过他对学习不感兴趣，有一次被私塾先生责罚挨打后中途辍学，从此就去学习盘索里。图书《盘索里两百年史》中这样介绍了李东伯名唱：

“申在孝创作的短歌《戏子歌》提出了盘索里艺人的条件。首先是外貌，第二是唱词，第三是得音，第四是能说会道。在传统乐坛这些条件全部都具备的艺人就是李东伯。李东伯长得很像男子汉，不仅高大健壮、五官端正、挺拔英姿、人品也温柔仁慈，不管穿什么衣服都仪表堂堂、神采焕发，所以只要看他一眼，就会让人动心。除了外在条件，李东伯还与生俱来地拥有一副好嗓子，唱词、动作、技巧相和谐，足以令人入神着迷。”可见李东伯名唱作为盘索里艺人完美无暇，无可挑剔。当时李东伯名唱人气爆棚，他在剧场登台演出时，国王纯宗也会电话联线欣赏李东伯的歌喉。据说李东伯名唱尤其善于按照演出现场情况即兴表演，主打曲目是《鸟儿打令》。每次演出时，主办方一定会把这首歌列入“演出曲目单”里。《鸟儿打令》的亮点在于模仿各种鸟类的鸣声，别有一番乐趣。接下来请大家欣赏李东伯名唱献给大家的杂歌《鸟儿打令》。

杂歌《鸟儿打令》/演唱-李东伯名唱





散调是朝鲜王朝末期问世的即兴器乐独奏曲。演奏时，在长鼓的伴奏下，从最慢的柔板-晋阳调开始，经过中莫里、扎紧莫里等节奏越演越快。散调音乐中最先问世的是伽倻琴散调，然后出现了玄琴散调等其他散调。如今还用钢琴等西方乐器和二胡等中国乐器也演奏散调音乐。散调音乐虽说是即兴演奏曲，其传承方式是先由师傅创作曲调，然后弟子再添加自己的曲调后加以演奏，所以散调音乐以《金竹坡流伽倻琴散调》等艺人的流派来区分。如今，年轻艺人还更进一步，发表自己创作的散调音乐。今天给大家带来了青年艺人李宰河（音译）推出的玄琴散调。前面已说到，散调音乐通常在长鼓的伴奏下，从柔板-晋阳调开始，节奏越来越快。李宰河（音译）的玄琴散调和其他散调音乐不同，从快板-惠莫里长短开始，且添加打令等此前的散调音乐所没有的长短。有时候还在大锣等金属打击乐器的伴奏下演奏，给玄琴低沉而浑厚的音色增添欢快明亮的氛围。