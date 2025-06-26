李到晛电视剧回归作搭档申始雅 高旻示辞演

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因卷入校园暴力争议，演员高旻示最终决定退出编剧“洪氏姐妹”的新作《银河大酒店》（暂译名）。该剧男主角已确定为退伍不久的李到晛，新人演员申始雅将接替高旻示饰演女主角。

《银河大酒店》由电视剧《德鲁纳酒店》的黄金班底——编剧“洪氏姐妹”（洪贞恩、洪美兰）与导演吴忠焕再度携手打造。李到晛此次亦是与双方再次合作。洪氏姐妹以创作《豪杰春香》、《快刀洪吉童》、《原来是美男啊》、《主君的太阳》等多部风格各异的热播剧而闻名。

李到晛经纪公司乐华娱乐表示：“目前李到晛的广告及影视剧邀约接连不断，我们对此非常感激。经过深思熟虑，最终选择《银河大酒店》作为他的回归之作。感谢大家长久以来的等待，也请继续给予他热烈支持。”

原定出演女主角的高旻示因卷入校园暴力争议而决定辞演，该角色由演员申始雅接替。6月26日，高旻示所属公司MYSTIC STORY向媒体回应称：“高旻示确定不会出演该剧。由于目前关于校园暴力的争议尚未完全平息，我们认为在这种状态下继续拍摄并不合适，经过与制作方的充分协商，最终决定退出该作品。”

据悉，《银河大酒店》计划于下半年正式开拍。