Stray Kids日文EP《Hollow》日本首周销量创四代韩团之最

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Stray Kids第三张日文EP《Hollow》在日本的首周销量创下K-POP四代男团最高纪录。

《Hollow》于6月18日发行、17日开启预售，仅一天时间销量便超过61万张，成功达成“半百万销量”。这也是继2023年9月发行的首张日本EP《Social Path (feat. LiSA) / Super Bowl -Japanese ver.-》之后，Stray Kids第二次在日本实现发售前破半百万销量。

根据日本公告牌（Billboard Japan）6月16日至22日统计，《Hollow》以73万张的销量夺得“畅销专辑榜”（Top Album Sales）冠军；在24日公布的公信榜（Oricon）周榜中也空降第一。凭借该专辑，Stray Kids不仅刷新了自身日文专辑首周销量最高纪录，还创下了K-POP四代组合的全新历史纪录。今年迄今为止，日本国内仅有三组艺人的专辑销量在发售首周便突破50万，Stray Kids是其中唯一的海外艺人，意义非凡。

《Hollow》是Stray Kids继2022年6月的《CIRCUS》后，时隔近3年再次发行的日文EP，也是他们在日本出道后首次发行的全原创日文歌曲专辑。组合制作小分队3RACHA（方灿、徐彰彬、韩知城）全程参与制作，再次展现了Stray Kids作为“原创团”的实力。