第14集：走进1960年代——韩国电影的黄金时代

1960年代，韩国电影的黄金时代

2023年，在美国曼哈顿举办了一场名为“韩国电影黄金时期：1960年代特别展(Korean Cinema’s Golden Decade: The 1960’s)”。片单囊括了从动作、惊悚、恐怖到动画等多种类型的韩国经典电影，共计24部。1960年代的韩国电影，无论在数量上还是质量上都达到巅峰，众多具有鲜明个性和艺术理念的“作者导演”相继登场，这一时期也因此被誉为“韩国电影的黄金时代”。





柏林电影节获奖与韩国电影奖项的诞生

1961年，导演姜大镇的作品《马夫》在柏林国际电影节上荣获银熊奖，这是韩国电影史上首次在该电影节获奖 。此后，韩国国内也相继举办了电影节：1962年，由政府主办的大钟奖创立；1963年，由朝鲜日报社主办的青龙电影奖开始举办。