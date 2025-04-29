第14集：走进1960年代——韩国电影的黄金时代

1960年代，韩国电影的黄金时代
2023年，在美国曼哈顿举办了一场名为“韩国电影黄金时期：1960年代特别展(Korean Cinema’s Golden Decade: The 1960’s)”。片单囊括了从动作、惊悚、恐怖到动画等多种类型的韩国经典电影，共计24部。1960年代的韩国电影，无论在数量上还是质量上都达到巅峰，众多具有鲜明个性和艺术理念的“作者导演”相继登场，这一时期也因此被誉为“韩国电影的黄金时代”。
柏林电影节获奖与韩国电影奖项的诞生
1961年，导演姜大镇的作品《马夫》在柏林国际电影节上荣获银熊奖，这是韩国电影史上首次在该电影节获奖 。此后，韩国国内也相继举办了电影节：1962年，由政府主办的大钟奖创立；1963年，由朝鲜日报社主办的青龙电影奖开始举办。
电影《马夫》海报
ⓒ Korean Film Archive
文艺电影的全盛时期
1960年代是韩国文艺电影的全盛时期，其特点是文学作品被大量改编为电影。例如，俞贤穆导演的《误发弹》改编自李范宣的同名小说，申相玉导演的《房客与母亲》改编自朱耀燮的小说。这些作品都是当时的代表作。
(左) 电影《误发弹》海报
(右) 电影《房客与母亲》海报
ⓒ Korean Film Archive
1960年代的电影，21世纪K-电影的原动力
（左）奉俊昊导演
(右）电影《下女》剧照
ⓒ YONHAP News, Korean Film Archive
“我并不是突然之间就一个人开始在韩国拍电影的，在历史长河中，有很多像金绮泳导演那样的伟大前辈。”
- 奉俊昊导演 (戛纳电影节金棕榈奖获奖感言)
1960年代， 不仅是奉俊昊提到的《下女》导演金绮泳，还有许多导演都在这一时期创作出了自己的巅峰之作。这些作品为后辈导演们提供了巨大的灵感，而今更是凭借着这些累积的底蕴与传承，助力K-电影席卷全球，为世界各地的观众带来了震撼人心的感动。