曹政奭携新片《僵尸女儿》回归暑期档 坦言“角色是自己的写照”

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“能接连主演三部夏天（暑期档）作品，的确不容易。我甚至在想，自己是不是运气爆棚。”

在电影院全年最火爆的暑期档，曾凭借《极限逃生》（2019年，观影人次942万）和《飞行员》（2024年，观影人次471万）取得票房佳绩的演员曹政奭，将挑战第三次“暑期档爆款”，领先主演的喜剧电影《僵尸女儿》。该片由毕鉴盛导演执导，届时将于《全知读者视角》《恶魔搬来了》等韩国暑期档主要商业大片正面对决。

《僵尸女儿》改编自漫画家李允昌的同名人气网漫，讲述了“女儿奴”郑焕（曹政奭饰）为了守护变成僵尸的女儿秀雅（崔惟理饰），秘密展开特训的故事。

在6月30日举行的影片制作发布会上，曹政奭表示：“看到剧本中郑焕这个角色时，我心想‘这不就是我吗？’光是看剧本就非常有趣了，没有理由不接下这个角色。”导演毕鉴盛表示，他早在2000年初期看音乐剧时就成为了曹政奭的粉丝，一直期待能与其合作。而且毕鉴盛创作剧本时，便已将曹政奭假象为男主。

除了曹政奭，《僵尸女儿》的演出阵容还包括李姃垠、曹汝贞、尹敬浩等一众实力派演员。其中，李姃垠饰演曹政奭的母亲，片中与儿子一起照顾孙女，将展现七旬装扮。曾在奉俊昊导演的《寄生虫》中与李姃垠合作的曹汝贞，此次饰演男主角的初恋。童星崔惟理饰演的女儿也是该片的一大看点。她为真实还原僵尸动作，提前接受了舞蹈及动作老师的指导，拍摄时仅特效化妆便需花费超过两小时。

《僵尸女儿》将于7月30日上映。