NCT DREAM将通过第五张正规专辑双主打之一《CHILLER》,展现最闪耀瞬间的自信魅力。

NCT DREAM第五张正规专辑《Go Back To The Future》将于14日发行,专辑共收录包括双主打《BTTF(Back To The Future)》和《CHILLER》在内的9首新歌曲。新专辑以“寻找最闪耀自我”为主题,通过时间旅行展开音乐故事,描绘成员们丰富多彩的经历与情感。

主打歌《CHILLER》是一首实验性音乐,融入了多种风格,歌词则以轻快方式描绘出“CHILLER”在最强、最闪耀的时刻,百分百享受真实自我的酷帅姿态,预示NCT DREAM即将开启的下一章节。新专辑双主打歌的歌词均由金牌制作人KENZIE操刀,为整张专辑构建出了连贯的故事线。尤其是《CHILLER》兼具《BTTF》的前传与续集性质,两首歌连续聆听将获得更加丰富的听觉体验。

NCT DREAM将通过新专辑再次展现其独有的爆发力与超强的自信,证明7位成员无论是过去、现在或未来,始终都是最闪耀的存在。