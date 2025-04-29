对于旅行，我想很多人都有同感。旅行的乐趣在于制定出行计划，即何时何地、去做什么。把想去的景点，想做的事情，想吃的美食一一地写下来，然后从中选择，这一过程让人们仿佛身临其境，快乐不已。有趣的是这样开始的旅行，回到家以后很多人不由得说出“在家千日好，出门一时难”。





“看不到天际便登上了望洋亭俯瞰大海，

海外有天，

天外有什么？

眼前怒涛滚滚，

到底谁惹怒了它，

不是吹就是喷，

搞得一片混乱。

犹如砍碎滔天白浪飘洒在山间，

五月晴空上浪花纷飞，

这究竟发生了何事？”

这是朝鲜王朝后期的文学大师郑澈在晚年游遍东海岸地区的名胜古迹后写下的韩文诗歌《关东别曲》中的一首，生动地描写了怒涛汹涌的东海风景，很像现在的年轻人在SNS上分享的旅行动态或游记。

《东海》 / 演唱-金律姬（音），演奏-The Soul Sauce





国立首尔大学博物馆收藏着描绘朝鲜王朝末期平壤都市风光的十扇屏风。其中，有一扇屏风描绘了一位盘索里艺人在大同江上的绫罗岛表演盘索里的情景，艺人的旁边写有“名唱牟兴甲”字句。据说牟兴甲名唱曾应平壤监司的邀请，在大同江边的练光亭表演了盘索里。





牟兴甲名唱表演时擅长拔起嗓子高声直嚷，好似在大雪天冻得直发抖，即使在4公里之外也能听到名唱的声音。他的名气多大，19世纪初的汉字诗歌《观优戏》中也出现过名唱的名字：

“长安盛说禹春大，

当世谁能善继声。

一曲樽前千段锦，

权三牟甲少年名。。。”





牟兴甲名唱还以首位被授予官职的盘索里艺人著称。有一次，他有幸在君王的面前表演盘索里。据说名唱的表演赢得了在场大臣和君王的热烈欢呼。得力于此，虽说是名誉职位，被授予了从二品官职。牟兴甲名唱生前如此名声大噪，君王也器重他，平时应该得意洋洋，趾高气扬，可名唱为人谦虚，却从未如此。有一次，牟兴甲名唱有机会和对手宋兴禄名唱同台演出，首先登台的牟兴甲名唱凭借《赤壁歌》赢得了在场观众的热烈掌声，接着宋兴禄名唱演唱《春香歌》，凭借精彩的表演，让台下观众又哭有笑的，这一场面触动了牟兴甲名唱的心。事后，牟兴甲名唱邀请艺人，特地举行了拥戴宋兴禄名唱为“歌王”的纪念仪式。到了晚年，牟兴甲名唱牙齿缺失，发音也不清楚可，可眼见一位青年艺人自称自己的实力高于宋兴禄名唱，就跟他说：“我虽然比不上宋兴禄名唱，可相信我唱的应该比你好。”说罢便唱起《春香歌》中的“离别歌”。青年艺人听了牟兴甲名唱的盘索里后大吃一惊，就由衷地表示谢罪。牟兴甲名唱实力出众，却向比自己更胜一筹的艺人表示敬佩，并向那些狂妄自大的艺人给予谆谆教诲，不愧是所有艺人的典范。

盘索里《春香歌》中“离别歌” / 演唱-成昌顺名唱





“竹深树密虫鸣处，

时有微凉不是风。”

这是南宋诗人杨万里的七言绝句《夏夜追凉》中的诗句，以淡淡的几笔，勾勒出一幅夏夜追凉图。让人身临其境，走进茂密的竹林，酷热难耐的大白天也能感觉到一股凉意。国乐中也有令人感受凉意的乐曲，即《清声数大叶》。“清声”意味着清亮的声音，在国乐指高音，“数大叶”指歌曲，“清声数大叶”就是将歌曲的旋律以高八度变奏的乐曲。《清声数大叶》，又名《清声曲》，该曲通常用大笒或短箫来独奏。用大笒演奏的《清声曲》，其特点是清孔发出的颤音豪放，用短箫演奏的《清声曲》的特点是清亮而柔和。