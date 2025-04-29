第15集：《晨露》与青年文化

1970年代，韩国“青年文化”的诞生
在韩国，“青年文化”这一概念真正进入大众视野是20世纪70年代。彼时的韩国正处于军事独裁政权之下， 一方面加速推进工业化，另一方面，政治压迫却也愈发严酷。在美国式的教育体制与文化影响中成长起来的青年一代，在情感与文化层面上，与经历过日本殖民时期、接受日式教育的父母一代，已然形成了鲜明的文化断层。
青年文化的象征：木吉他、牛仔裤与生啤酒
韩国青年文化的代表性符号，是木吉他、牛仔裤和生啤酒。这不仅是一种流行趋势，更是一种象征意义的表达。牛仔裤象征着与权威性的既成世代决裂，生啤酒则代表着不受场所与形式束缚的自由精神，而木吉他，则是一种最具真诚的自我表达方式。尤其是来自西方的民谣音乐，对当时韩国的青年群体产生了深远的影响。
70年代的唱片
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压迫与管制
20世纪70年代，随着维新体制的宣布，对青年文化的压迫与管制随之开始。长发和迷你裙被认定为败坏风气，成为打击目标。与此同时，对大众音乐的审查也日益严格，《捕鲸》《通往幸福的国度》《无法实现的爱》等歌曲被列为禁歌。
70年代长发管制现场
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70年代禁歌《晨露》
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青年文化的火种永不熄灭
金敏基的《晨露》是韩国人最喜爱的歌曲之一。这首歌因歌词优美，曾一度被评选为“健康歌曲”，但随着它在大学反政府示威中被广泛传唱，最终被列为禁歌。直到“6·10民主化抗争”之后才被解禁。如今，它依然在集会和抗议现场被唱响。而“青年文化”的核心精神——对旧秩序的质疑、对社会变革的渴望，至今仍在韩国社会中静静流淌。
《晨露》作曲家金敏基和歌手杨姬银
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