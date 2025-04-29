第15集：《晨露》与青年文化

1970年代，韩国“青年文化”的诞生

在韩国，“青年文化”这一概念真正进入大众视野是20世纪70年代。彼时的韩国正处于军事独裁政权之下， 一方面加速推进工业化，另一方面，政治压迫却也愈发严酷。在美国式的教育体制与文化影响中成长起来的青年一代，在情感与文化层面上，与经历过日本殖民时期、接受日式教育的父母一代，已然形成了鲜明的文化断层。





青年文化的象征：木吉他、牛仔裤与生啤酒

韩国青年文化的代表性符号，是木吉他、牛仔裤和生啤酒。这不仅是一种流行趋势，更是一种象征意义的表达。牛仔裤象征着与权威性的既成世代决裂，生啤酒则代表着不受场所与形式束缚的自由精神，而木吉他，则是一种最具真诚的自我表达方式。尤其是来自西方的民谣音乐，对当时韩国的青年群体产生了深远的影响。