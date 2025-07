ⓒ iNKODE

K-POP五代新人女团SAY MY NAME即将加入今夏女团回归大战,正式预告强势回归。

7日上午,SAY MY NAME通过官方SNS发布了一段视频,画面中带有疑问语气的文字与充满复古怪趣风格的Logo,引发粉丝热议。当天下午又上传了另一段视频,画面以音乐播放器为概念,出现了“8:01”这一神秘数字,再次激起粉丝对回归的期待与好奇。

作为五代女团中的人气新锐,SAY MY NAME已在今年2月的“HANTEO音乐大奖”以及不久前举办的“第34届首尔歌谣大赏”中斩获“年度发现奖”,接连拿下两座奖杯,备受瞩目。

SAY MY NAME曾于今年3月发行第二张EP《My Name Is...》,主打歌《ShaLala》充满了春日气息广受喜爱,因此此次夏季回归将会带来怎样的夏日歌曲,也成为粉丝热议的焦点。