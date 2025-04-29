《漫话国乐》 安装心窗 / 上灵山 / 大吹打

古人认为扇子有八种美德：除了扇风纳凉、遮阳、驱赶蚊子以外，还可以当作垫子来使用。另外，扇子还可以用来呼唤远处的人；遇到债主，可以用来遮脸；打哈欠时，可以用其遮挡嘴巴等等。最重要的是，即使用破了被丢掉，也不会觉得可惜。





朝鲜王朝时代的著名文人林悌是一位出名的风流人物。一次，他在游览平壤时遇见一个年幼的妓女，离别时送她一把扇子，上面还写了一首诗：

“莫怪隆冬赠扇妓，

尔今年少岂能知，

相思半夜胸生火，

独胜炎蒸六月时。”

意思是说，别怪我在寒冬送你扇子。你太小还不懂得，如果罹患相思病，深夜就会闷得心头冒火，比六月酷暑还炙热难耐。

《安装心窗》 / 演唱-李允珍（音译）





在韩国，不甚了解国乐的人也都知道伽倻琴和玄琴的创制人分别是于勒和王山岳，其实于勒并不是伽倻琴的创制人。据《三国史记》记载，伽倻琴的创制人是伽倻国君王——嘉悉王。伽倻国由12个部落组成，由于各部落的语言不同，很难相互沟通和交流，于是嘉悉王为了统一国家，凝聚人心而创制了伽倻琴。新的乐器亮相，由谁创作音乐也是很重要的问题，嘉悉王将此任务交给于勒。于勒就以各部落的音乐为基础创作了十二首乐曲。可命运捉弄人，当伽倻国处于灭亡的危机，于勒可能处于选择的歧路上，作为伽倻国人和国家同生死、共存亡，还是守护伽倻琴的命脉和本国的音乐呢，于勒最终选择了后者，带着伽倻琴流亡新罗。相传新罗真兴王热情地欢迎于勒，不过此举也引起了朝廷的反对。大臣们认为不该把亡国的音乐传入新罗，可真兴王是一位有着高瞻远瞩的君王，不仅给于勒安排住处，还派注知等三名艺人拜于勒为师学习歌舞。此后，弟子们把师傅传授的音乐加以汇集整理后改编成五曲。据说于勒得知消息后非常激怒，不过听了弟子们重新诠释的音乐后发出感叹说：“乐曲欢快而不过分，哀婉而不悲伤，堪称理想的音乐啊。”伽倻国和新罗的文化不同，人民喜好的音乐也不同。当时，于勒已失去国家，为了把伽倻国的音乐和文化传承下去，他也许不得不接受自己的音乐以新罗音乐的形式重新诠释。不过得力于此，1500年的岁月过去了，伽倻琴依然保留着当初的面貌。

《灵山会相》中“上灵山” / 伽倻琴-李知英（音译）





在韩国，每逢国家举办大规模活动，您会看到身着黄色传统服装的军乐队举起旗帜，边游行，边演奏的场面，这时演奏的音乐是《大吹打》，乐队叫作“吹打队”。从字面上可以知道，“吹”是指口吹的管乐器，“打”是击打的意思，指打击乐器。《大吹打》是古代国王出行或军队行进时，吹打队演奏的行进曲。古时候，平时没什么热闹的事情，可国王的出行队伍豪华，有气派，而且军队行进时由吹打队站在最前方引领，边游行边奏乐助兴，好不热闹。





“瞧！兼内吹的动作，他们头上戴着有羽毛的草笠，身着黄色制服，当戴着蓝色缠带的指挥棒高喊号令：‘鸣金三声’，军乐开始奏响，庄严的喇叭声，哀婉的胡笛声以及数十人的击鼓声，不仅好听，还威风凛凛。”

这是19世纪初歌颂汉阳风光的歌辞《汉阳歌》中描写的吹打队，和现在的吹打队相差无几。这里提到的“兼内吹”指官厅下属的乐队，“鸣金三声”的意思是敲锣三下，和现在的吹打队只敲锣一下有所不同。如今，负责指挥的领队把相当于指挥棒的藤条高举头上，并高喊号令：“鸣金一下大吹打”后开始演奏音乐。几年前，BTS成员SUGA以《大吹打》为素材发布同名新曲MV而一时成了热点话题。