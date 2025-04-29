第16集：地铁时代的开启

地铁1号线通车，韩国大众交通史上的革命 1974年8月15日，首尔地铁1号线正式开通。从首尔站到清凉里站仅需18分钟的通勤时间，这让当时的市民深感震撼。当时的地铁1号线将首尔和首都圈纳入了同一个生活圈，韩国也由此迎来了地铁时代。





1974年首尔地铁1号线开通仪式

ⓒ KBS 地铁开通初期风景

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成为“地铁强国” 随着地铁2号线的开通，首尔迎来了“地铁环线”时代。很快，3号线和4号线也相继开通。随后，贯穿首尔东西方向的5号线、连接汉江以北地区的6号线、从首尔温水站到京畿道议政府市长岩站的7号线、连接京畿道城南市的牡丹站与首尔岩寺站的8号线，以及包括首尔江南部分区段的9号线，也陆续投入运营。首尔地铁凭借智能化的运行系统、安全的基础设施及各类便民设施，赢得了“全球最高水准”的评价。





音乐剧《地铁1号线》

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地铁站，变身为“生活平台” 在韩国，地铁站不仅仅是通勤搭车的空间，更是一个充满特色服务的生活平台。在地铁站内，人们利用先进技术运营“地铁农场”，同时还设有共享办公室、无人仓库、运动空间，举行展览和演出，为市民提供丰富多样的服务。





地铁站内的绿色农场“Metro Farm”

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