NCT DREAM第四轮世界巡演正式开启。

据经纪公司SM娱乐透露,NCT DREAM于7月10日至12日在首尔高尺巨蛋举办了单独演唱会“THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE”,正式拉开了本轮世界巡演的帷幕。此次演唱会与他们本月14日发行的第五张正规专辑《Go Back To The Future》呼应,主题为“时间旅行”,带领歌迷回顾出道九年来的成长历程,并展望未来。演唱会上还首次公开了新专辑的双主打歌《BTTF》(Back To The Future)与《CHILLER》舞台。

10日举行的首场演出在日本、台北、香港等国家和地区的约90家影院进行了实况转播,12日尾场还在日本KNTV电视台进行了同步直播。

本轮巡演将从首尔出发,随后将依次登陆泰国曼谷(8.16、17)、香港(8.30)、印度尼西亚雅加达(9.27、28)等地继续开唱。