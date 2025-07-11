林润娥宣传新片《恶魔搬来了》 称“连角色如何笑也仔细研究”

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林润娥（林允儿）时隔六年再次携手《极限逃生》（2019）导演李相槿，共同打造的全新喜剧电影《恶魔搬来了》（暂译名）即将上映。日前该片主创人员在首尔举行了制作发布会。

林润娥在现场表示：“这可能是我至今饰演过最独特、最诡异的角色。”为了展现与以往截然不同的形象，她在声音语调、面部表情、甚至笑声上都进行了细致调整。为了饰演深夜与白天性格和外貌截然不同的神秘邻居“善知”一角，她还特别在美甲、隐形眼镜等细节上精心准备。

电影《恶魔搬来了》讲述无业青年吉久（安普贤饰）与神秘邻居善知（林润娥饰）之间展开的一段奇妙同居故事。善知白天看似清纯无害，夜晚却像被恶魔附身，吉久则在混乱中担起了她的“守护者”角色。

谈及与李相槿导演的二度合作，林润娥表示：“相比拍摄《极限逃生》时，现在我能更快地理解导演的风格与意图，决定接下角色时，就希望能借助之前的默契，将这个角色诠释得更好。”

值得一提的是，林润娥将在今年暑期档与《极限逃生》时的搭档曹政奭“正面对决”。曹政奭主演的喜剧新片《僵尸女儿》（暂译）定于本月30日上映，比《恶魔搬来了》提前约两周登场。对此，林润娥笑称：“能与政奭前辈在同一档期‘竞争’，是件很开心的事。”

2019年上映的《极限逃生》曾吸引了942万名观众，这样的佳绩也让导演李相槿在筹备新作时倍感压力。片中饰演林润娥父亲的演员成东日也回忆：“因为前作太成功，导演在拍摄现场几乎到了疯狂的状态。”他还形容新作是一部“较《极限逃生》更能体现导演精致风格的作品”。