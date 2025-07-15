《K-POP猎魔女团》原声歌曲跻身公告牌“Hot100”前十

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Netflix原创动画《K-POP猎魔女团》原声歌曲正在美国公告牌（Billboard）主榜单上掀起热潮。

据公告牌当地时间14日公布的新一期榜单预告，《K-POP猎魔女团》中虚拟女团“HUNTR/X”演唱的歌曲《Golden》一举跃升至“百强单曲榜”（Hot100）第6位。此曲上周排名第23位，本周大幅跃升至17位，表现十分突出。数据显示，《Golden》本周在美区的串流播放量达1880万次，电台听众指数为95万，销量为3000张。虚拟K-POP组合在公告牌主榜单中取得如此佳绩，实属罕见。

现实中的K-POP组合中，目前仅有防弹少年团（BTS）成功跻身“百强单曲榜”前十位。人气女团BLACKPINK在该榜单中的最好成绩则是2020年与赛琳娜·戈麦斯（Selena Gomez）发行的《Ice Cream》，排名第13位。

《Golden》的演唱者皆为美籍韩裔。片中HUNTR/X成员“鲁米（Rumi）”的演唱部分由SM练习生出身、现任作曲人的Ejae献声，“米拉（Mira）”由主打嘻哈与R&B风格的创作歌手Audrey Nuna演唱，而“佐依（Zoey）”的演唱部分则由电子与嘻哈音乐人Rei Ami担任。

此外，剧中与HUNTR/X对立的虚拟K-POP男团“Saja Boys”也在全球各大音乐榜单上展现出强劲势头。