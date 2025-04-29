《漫话国乐》 过云雨 / 灵山会相 / 平壤歌

尹善道是朝鲜王朝中期的著名诗人兼政治家。有一次，他造访位于海南的古寺——大兴寺，恰逢一场阵雨。雨后诗人被周边的景色所吸引，便赋诗一首：

“水鸣登阁处，

云起坐阶时，

白雨留佳客，

青山供小诗......”

古书也记载了当时的情景，尹善道为眼前的美丽风光所陶醉，遂打消了回家的念头，坐下来把酒言欢。想象一下，绿葱葱的树林里下起一阵凉爽的骤雨，真是别有一番情趣。

《过云雨》 / 演奏-Su:m





据史料《三国史记》记载：

“初，晋人以七弦琴送高句丽，丽人虽知其为乐器，而不知其声音及鼓之之法，购国人能识其音而鼓之者，厚赏。时第二相王山岳，存其本样，颇改易其法制而造之，兼制一百余曲，以奏之。于时玄鹤来舞，遂名玄鹤琴，后但云玄琴。”

意思是说，高句丽收到晋人赠送的古琴——七弦琴之后，虽知这是乐器，却不知如何演奏。这时，宰相王山岳将七弦琴的形制加以改造后创制了新的乐器，为此还创作了乐曲一百余首。神奇的是，当王山岳弹奏乐器时，有只黑鹤从天上闻声飞来，还跟着音乐的旋律翩翩起舞，所以他将乐器命名为“玄鹤琴”，后来称之为“玄琴”。





如今，虽已无从确认当初中国赠送的古琴的具体形制，也难以断定王山岳到底将古琴的哪一部分改造成了玄琴，但当代中国没有与玄琴相似的乐器，反而在高句丽古坟壁画上却有一些类似的乐器。因此，有专家推测，王山岳不是将中国古琴，而是将高句丽的古代乐器改造成玄琴的。但可以确定的是，王山岳创制玄琴后创作了一百多首乐曲。由此可知，王山岳在创制玄琴之前就已在音乐方面颇有造诣。另外，王山岳弹琴时“玄鹤来舞”，可见王山岳创作的乐曲多么亲近自然，鸟儿们也闻声飞来，不会逃走。

《灵山会相》中“一章、二章” / 玄琴-李世焕





京畿杂歌按照表演形式的不同，分为“立唱”和“坐唱”。立唱指站起来跳着舞唱歌，最具代表性的是《立唱山打令》；坐唱则指坐在舞台上沉稳地献唱，迄今共有十二首流传下来，而又名“十二杂歌”，本期为大家介绍的，正是其中之一——《平壤歌》。





韩国俗话说：“再好的事，平壤监司自己不愿意就没用。” 据史料记载，在古代，平壤监司是一个颇受青睐的官职。说到平壤，这里风光宜人，古人喜好将平壤八景如“密台赏春”、“浮碧玩月”等通过诗画流传下来。平壤不仅是高句丽的首都，高丽时代也曾有人主张迁都平壤。朝鲜王朝时期，平壤成为重要的国际交往中心，中国和朝鲜王朝的使臣常经此地访问对方国家。因此，担任平壤监司一职，常有机会接触中朝两国的使臣与高官，对仕途大有裨益。不仅如此，平壤作为使节经常驻足之地，也催生了一批善于歌舞的妓女，故古代“平壤妓女”享有全国盛名。今日所介绍的京畿杂歌《平壤歌》，乍听曲名似为歌颂平壤自然风光，然细品歌词，则是一首以平壤妓女月仙为题材的情歌。这首歌以“走么，要不要走。跟着情人，和情人一起走么。还没吃完饭，要不要跟着情人，和情人一起走么？”开篇，表达了对情人即将离去的依恋，饭还未吃完便焦急地跟随情人而去。歌词中还描写了主人公来到月仙家，月仙不仅迎出门来，见自己的衣袖破损，还亲手为自己补缀。不难想象，这位出名且年轻貌美的妓女在为自己补衣时，主人公的眼里一定饱含了对月仙的浓浓深情。