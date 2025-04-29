第17集：从首次出口到汽车强国——韩国汽车的崛起之路

汽车最早出现在韩国是1903年。高宗皇帝在即位40周年之际，从美国引进了一辆汽车。光复前后，韩国各地陆续出现了一些修理进口车的维修厂。如今的现代汽车也是如此起步，并于1967年正式成立。1955年，韩国通过拆解并重新组装美军吉普车，成功制造出了首款国产汽车“始发”车，由此拉开了本土汽车生产的序幕。

韩国自主研发车型“Pony”的诞生

1962年，政府出台《汽车振兴政策》后，韩国进入了进口外国汽车零部件进行组装生产的阶段。然而，这种模式难以适应韩国的道路环境，频繁的故障也暴露出其局限性。因此，现代汽车决定凭借自身技术力量自主研发车型。尽管当时许多专家认为这是不可能的事，但现代汽车最终还是与意大利设计师合作，于1974年成功推出了韩国首款自主研发车型——“Pony”。





Pony的成功及韩国汽车进军海外市场

“Pony”在1974年意大利都灵车展上备受瞩目，向世界展示了韩国汽车产业的巨大潜力。1975年12月，该车型正式投入量产，并在翌年占据了韩国国内乘用车市场44%的份额。此后，“Pony”于1976年开始出口至沙特阿拉伯、厄瓜多尔等海外市场，1982年累计产量突破30万辆。1985年，现代汽车的“Excel”成功打入全球最大汽车市场——美国，标志着韩国汽车产业在全世界的地位实现了新的飞跃。