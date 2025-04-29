第17集：从首次出口到汽车强国——韩国汽车的崛起之路

汽车产业的起步
汽车最早出现在韩国是1903年。高宗皇帝在即位40周年之际，从美国引进了一辆汽车。光复前后，韩国各地陆续出现了一些修理进口车的维修厂。如今的现代汽车也是如此起步，并于1967年正式成立。1955年，韩国通过拆解并重新组装美军吉普车，成功制造出了首款国产汽车“始发”车，由此拉开了本土汽车生产的序幕。
最早出现在韩国的汽车——“御车”（王乘坐的车）
ⓒ NATIONAL PALACE MUSEUM OF KOREA
韩国最早的汽车“始发”
ⓒ KBS
韩国自主研发车型“Pony”的诞生
1962年，政府出台《汽车振兴政策》后，韩国进入了进口外国汽车零部件进行组装生产的阶段。然而，这种模式难以适应韩国的道路环境，频繁的故障也暴露出其局限性。因此，现代汽车决定凭借自身技术力量自主研发车型。尽管当时许多专家认为这是不可能的事，但现代汽车最终还是与意大利设计师合作，于1974年成功推出了韩国首款自主研发车型——“Pony”。
Pony的成功及韩国汽车进军海外市场
“Pony”在1974年意大利都灵车展上备受瞩目，向世界展示了韩国汽车产业的巨大潜力。1975年12月，该车型正式投入量产，并在翌年占据了韩国国内乘用车市场44%的份额。此后，“Pony”于1976年开始出口至沙特阿拉伯、厄瓜多尔等海外市场，1982年累计产量突破30万辆。1985年，现代汽车的“Excel”成功打入全球最大汽车市场——美国，标志着韩国汽车产业在全世界的地位实现了新的飞跃。
(左) 韩国自主车型“Pony”的诞生 (ⓒ KBS),
(右) 有“Pony”登场的韩国电影《出租车司机》海报 (ⓒ SHOWBOX)
最早进军美国市场的国产车“Excel”
ⓒ KBS
韩国汽车产业的现在与未来
自20世纪90年代以来，韩国汽车产业在大规模出口与自主技术开发的推动下实现了高速成长。进入21世纪后，凭借在品质、性能与价格等各方面竞争力的全面提升，韩国汽车赢得了全球市场的高度评价。不仅频频亮相于好莱坞电影，提升了品牌知名度，更是凭借持续不断的技术革新，进一步巩固了韩国作为全球汽车强国的地位。
韩国汽车产业的现在与未来.
有韩国汽车登场的好莱坞电影《蜘蛛侠：英雄无归》海报
ⓒ Sony Pictures Entertainment