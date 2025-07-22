DAY6粉丝见面会过度审核身份引发不满 JYP承诺退票

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JYP娱乐公司就旗下乐队DAY6粉丝见面会现场引发的“观众个人信息过度审核”争议，正式公开致歉。

有网友在社交平台发帖称，7月18日至20日在首尔松坡区举行的DAY6粉丝见面会现场，在进行入场前身份核实时，不仅被要求出示父母的身份证，还需提交家庭关系证明或学生档案等资料。因主办方要求提供的个人信息过于敏感，引发粉丝不满。有观众表示，因无法出示相关文件而被拒之门外，未能入场。

对此，JYP于21日发表了官方致歉声明。公司承认存在上述情况，并表示：“因演出入场的身份确认程序给观众造成了不便与困扰，我们深表歉意。”JYP解释称，此次入场管理由外部运营公司负责，在身份确认过程中出现了要求观众额外提交不必要个人信息，或以二次确认为由收集、共享敏感资料的情况，反映出系统管理存在漏洞。JYP表示：“我们本意是为了防止门票非法转让，但在现场应对上缺乏灵活性，也未能负起应有的责任。”同时明确今后将全面检查并改进内部流程，杜绝侵犯隐私或不当收集个人信息的情况再次发生。

此外，对于因被限制入场而无法观看演出的观众，JYP承诺将进行全额退款，并将在日后公布具体的补偿流程。

DAY6此次粉丝演唱会还将于25日至27日在同一地点继续举行。JYP在声明中也写道：“我们将全力保障剩余场次的见面会顺利进行，让大家能够安心、愉快地观看演出。”