美国权威音乐媒体公告牌(Billboard)发布“2025年上半年最佳K-POP 25首:乐评人推荐”榜单(The 25 Best K-Pop Songs of 2025 (So Far): Critic's Picks),STAYC于今年3月发行的单曲《BEBE》成功入选。

公告牌评价道:“《BEBE》象征着STAYC向自信女性蜕变与成长的轨迹。歌曲中在House节奏上展开的sing-rap(演唱式说唱)表演,就像是自我价值的宣言。”乐评中还特别指出:“混合了英语、韩语和法语的多语言副歌,将STAYC标志性的反叛甜美魅力进一步凸显出来。她们已经为展现更多可能性而做好准备。”

《BEBE》作为第五张单曲专辑《S》的主打歌,以“展现真实自我,而非迎合他人”为主题,传达出鲜明的主体意识。此次入选该榜单,不仅仅是人气的象征,更意味着STAYC作为兼具叙事与风格的表演型歌手,已经逐步确立了自身定位。

另外,STAYC于7月23日发行了特别单曲《I WANT IT》,并已开启新一轮回归活动。随后,STAYC还将陆续在亚洲、北美等地举行全球巡演。