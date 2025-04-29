第18集：《全国歌唱大赛》，一个时代的“综艺传奇”

国民综艺，KBS 《全国歌唱大赛》 目前仍在播出的选秀类节目中，最长寿的那一个；只要是韩国国民，至少都会看过一次的节目是？ ——回答正确~~《全国歌唱大赛》！





《全国歌唱大赛》海报

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《全国歌唱大赛》及主持人宋海 《全国歌唱大赛》自1980年起，每周日中午12点10分准时播出，是一档由普通人参与的歌唱竞演节目。从1988年起，宋海担任这档节目的主持人将近35年，并以亲切自然、跨越世代的主持风格赢得“欧巴”这一昵称，也成为该节目的象征人物。2022年，宋海先生与世长辞，节目由金信英接棒主持，随后由南希奭继续担任主持人。





主持人宋海及参赛者

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现任《全国歌唱大赛》主持人南希奭

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超越“竞演”的舞台，全民的庆典 《全国歌唱大赛》是一场由当地居民共同打造的巡回庆典。参赛者将歌舞与表演融为一体，营造出堪比剧场秀的欢乐氛围；观众也通过各种应援与即兴互动，与舞台融为一体，仿佛是传统“场院游戏”（마당놀이）现场。节目最具代表性的符号便是那声“叮！”——提示淘汰的音效反而成了笑点，选手和观众一起大笑，即使被淘汰也能尽兴享受舞台，这种轻松愉悦的氛围，正是《全国歌唱大赛》最动人的魅力所在。





《全国歌唱大赛》 利川市篇

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《全国歌唱大赛》 梦山浦海水浴场篇

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《全国歌唱大赛》木琴

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《全国歌唱大》，从“一档节目”到“独立的综艺类型” 《全国歌唱大赛》中的“全国”，指的不仅是地理上的“全国”，更是“有韩国人的所有地方”。从巴拉圭、日本、美国到中国，该节目在多个国家举办过海外特别演出，甚至在2003年还曾将舞台搬到了平壤。如今的《全国歌唱大赛》早已超越了一档单纯的歌唱竞演节目，成为连接地区与世代的交流平台和全民庆典，从一档节目演变成为一种独特的“综艺类型”。



