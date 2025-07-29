《K-POP：猎魔女团》OST《Golden》公告牌单曲榜排名冲至亚军

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Netflix（奈飞/网飞）动画电影《K-POP：猎魔女团》（K-POP Demon Hunters）的OST《Golden》，在美国公告牌（Billboard）主榜单“百强单曲榜”（Hot100）上的排名再度上升，展现出强劲的人气。

据公告牌官网及其社交平台当地时间28日发布的榜单预告文章显示，电影中的主角女团“HUNTR/X”演唱的《Golden》，本周在“百强单曲榜”中排名第2位，较上周上升了两位。《Golden》自本月初以第81位的成绩空降榜单以来，排名持续上升，依次攀升至第23位、第6位、第4位，如今占据了亚军宝座。此外，《Golden》还包揽了“全球除美榜”与“全球200榜”的冠军宝座。

根据本期公告牌榜单统计数据，《Golden》的流媒体播放量达到2570万次，电台播放分数（Airplay）为370万分，较上周增长109%，单曲销量则为4000张。

另外，BLACKPINK的新歌《JUMP》在“全球除美榜”中排名第2位，在“全球200榜”中位列第3名。《K-POP：猎魔女团》中出现的TWICE的歌曲《STRATEGY》，也凭借电影热度首次进入“百强单曲榜”，排名第92位。这也是TWICE三度跻身该榜单。