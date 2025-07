IVE全新日文专辑登顶日本公信榜

ⓒ STARSHIP Entertainment

IVE凭日文新歌再次登顶日本公信榜(Oricon)榜单。

据日本公信榜7月30日发布的最新数据,IVE第三张日文专辑《Be Alright》一经发行,便空降“每日专辑排行榜”榜首。此前,IVE已凭借2023年8月发行的第二张日文专辑《ALIVE》登顶该榜,连续两张专辑夺冠,再次证明了其在日本市场的人气。

《Be Alright》共收录了5首歌曲,包括同名主打歌《Be Alright》、日本电视台(NTV)周日剧《废柴经纪人!—我来管理废柴的艺人—》的OST《DARE ME》,以及第二张正规专辑《IVE SWITCH》中的人气收录歌曲《Accendio》、《Blue Heart》、《WOW》的日语版本。专辑同名主打歌《Be Alright》传递出“不惧改变、勇敢前行”的正面信息。

自2022年10月正式进军日本以来,IVE的每一步都备受瞩目。她们不仅通过首个世界巡演“SHOW WHAT I HAVE”,成为首位在K-Arena横滨举办演唱会的韩国艺人,还成功登上被誉为“梦想舞台”的东京巨蛋,两天共吸引约9.5万名观众,展现出在当地的强大号召力。今年4月,IVE还举行了日本四大城市巡回粉丝演唱会“IVE SCOUT IN JAPAN”,与约10万名粉丝近距离交流。IVE还将在9月亮相日本代表性音乐节“日本摇滚音乐节2025”(ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025)的舞台。

此外,IVE也已确定将于8月底在韩国回归,目前正全力投入回归前最后的准备阶段。