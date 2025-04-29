《漫话国乐》 锄头谣 / 沈盲人重见光明 / 步虚子

韩国有句俗话：“不懂垄沟也能种庄稼。”一般来说，播种前的第一步就是起垄和挖沟。“起垄”就是把土地垫高、整平，用于种植作物 ；而“沟”则是垄畦之间的低洼部分，用于排水或蓄水。对农夫而言，沟挖得深一点很重要，因此也常说：“每条沟都有福气。”不过，再好的垄畦和沟渠，每年也都要重新翻土、耙平，重新起垄开沟。 所以又出现了这样的俗语：“垄畦变水沟，水沟变垄畦。”意思是说，土地上的高低起伏，人为安排，随时都可能颠倒。古人认为垄畦和水沟蕴含着人生的智慧，不仅给那些处于困境的人带来希望，也让那些高高在上、骄矜狂妄的人懂得谦虚。更重要的是，这些朴素的道理，正是从顶着烈日辛勤劳作的农夫们身上学来的。

《锄头谣》 / 演唱-金景培





在韩国，不懂盘索里的人也大多都听过赵相贤这一名字。赵相贤名唱于1939年在全罗南道宝城出生。上小学时就好学向上，为了学习汉字前往私塾。12岁那年，他寄宿在盘索里名唱郑应珉先生家中，开始系统学习盘索里。郑应珉先生年轻时曾在首尔活跃，回乡后致力于培养后起之秀，郑权镇、成昌顺等实力派艺人都是他的徒弟。赵相贤在郑应珉门下潜心学习了整整七年，奠定了扎实的功底。后来，他来到首尔，成为另一位名唱——朴绿珠女士的义子，并正式加入国立唱剧团。1974年，他在全国名唱大赛荣膺大奖；两年后的1976年，又在第二届“全州大私习游戏全国大赛”上一举夺冠，从此声名远扬。





朝鲜王朝时期，曾对盘索里进行系统整理的学者申在祥指出，一位优秀的盘索里艺人，首先必须具备的条件就是形象（外貌），曾有一篇登载于报纸专栏的文章，对赵相贤名唱做出过这样的评价：

“这位艺人不仅身材魁梧，五官端正，口才出众，还具有与生俱来的歌喉。当他头戴纱帽、身着长袍、手执折扇走上舞台，一开嗓唱起盘索里，立刻让人感到整个舞台都被他的气场填满。”





赵相贤名唱不仅一表人才，实力出众，还拥有让其他艺人都羡慕不已的好运气。上世纪七八十年代，随着电视在全国范围普及，唱剧也开始定期通过电视播出，赵相贤正是在这样的时代背景下抓住机遇大展才华，一跃成为炙手可热的明星艺人。更令人钦佩的是，去年85岁高龄的赵相贤名唱依然登台献艺，赢得了观众热烈的掌声与喝彩。

盘索里《沈清歌》中“沈盲人重见光明” / 演唱-赵相贤名唱





在韩国，“音乐”一词通常指的是西方音乐，而传统音乐则被称为“国乐”。从字面上看，国乐的范围似乎比西方音乐更小一些。但近年来，国乐和西方音乐的界限变得模糊，传统的“韩国风”不断与西方音乐产生碰撞与融合，国乐与西方音乐在交流中彼此借鉴、共同发展。





其实早在高丽时代就有中国音乐传入韩半岛。 宋朝曾向高丽赠送乐器和乐谱，派遣乐师。其中流传至今且广为演奏的中国音乐就是《步虚子》。“步虚子”意为在空中步行，本来是道教仪式中演奏的音乐，据说描绘的是神仙飞天升空的景象。在古代，宫廷举行大型活动时，常常演奏《步虚子》。然而，这首乐曲在传承的一千年间经历了许多变化，不仅歌词失传，还失去了中国色彩和特点。到了现代，经过复原才发现，汉字歌词其实是祈求太平盛世的内容。





《步虚子》汉字歌词以“天门海日先红，绛纱玉斧，瑞气怡融……”开头，意思是，朝阳自海上升起，映红了天际，霞光如绛红轻纱，远山或云影宛若玉斧，祥和瑞气弥漫四方。在此斟酒献给天公许愿。第一，愿君王万寿无疆。第二，愿朝野清平安宁。第三，愿此世太平，盛世长留。