AHOF首场粉丝演唱会门票30分钟售罄

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新人男团AHOF出道后首场粉丝演唱会门票售罄，展现出强劲的票房号召力。

据所属公司F&F娱乐透露，AHOF即将于本月30日在菲律宾马尼拉的Smart Araneta Coliseum举办首场粉丝演唱会“AHOF 1ST PHILIPPINE FANCON RENDEZVOUS IN MANILA”，门票一经开售便在短短30分钟内全席售罄。门票开售当天，场馆周边甚至出现大批排队购票的粉丝，现场气氛火热。

Smart Araneta Coliseum可容纳约1.5万人，曾承办BLACKPINK的JISOO、Stray Kids、ATEEZ、DAY6、IVE等众多K-POP歌手的演唱会，也是菲律宾地标性演出场馆。出道仅一个月的AHOF能在此举行演出，人气可见一斑。

AHOF的人气早已通过各项数据得到验证。首张迷你专辑《WHO WE ARE》首周销量达360985张，创下2025年新人男团出道专辑首周销量最高纪录，跻身K-POP男团出道专辑首周销量第五名。此外，AHOF出道仅10天便横扫音乐节目“三冠王”。在ENA频道的月播节目《K-POP UP CHART SHOW》中，AHOF荣获“K-POP UP最佳音乐奖”与“Rising Star奖”，诠释“怪物新人”的不凡人气。而他们的热度也已延伸至日本。1日至3日在大阪举行的线下专辑发售活动吸引大量粉丝前来现场应援，火爆场面也引发日本媒体的广泛关注。