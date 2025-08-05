全度妍、薛景求、赵寅成、曹汝贞强强联手主演Netflix新片

ⓒ MANAGEMENT SOOP, YONHAP News

Netflix（奈飞/网飞）正式宣布制作电影《可能的爱情》（暂译名），并公开了主要演员阵容。

《可能的爱情》讲述了两对生活方式截然不同的夫妻在命运交织下，平静的日常逐渐出现裂痕的故事。影片围绕两对夫妻展开，聚焦彼此迥异的生活态度与矛盾冲突，细腻描绘人物在关系中的变化，向观众提出深层次的人生问题。

曾凭借电影《密阳》荣获第60届戛纳电影节最佳女主角奖的全度妍将与导演李沧东再次携手合作。她将在片中饰演“美玉”一角，展现细腻而深刻的演技。薛景求饰演美玉的丈夫“浩锡”。这也是他继《薄荷糖》、《绿洲》之后，再度与李沧东导演合作。而全度妍与薛景求此次已是第四度合作，前作包括《我也想有个老婆》、《生日》、《格杀福顺》。

与美玉和浩锡夫妇生活方式完全相反的另一对夫妇“尚佑”与“艺智”，分别由赵寅成和赵汝贞饰演。两人首次与李沧东导演合作，届时将碰撞出怎样的火花，令人期待。

导演李沧东凭借《薄荷糖》、《绿洲》、《密阳》、《诗》、《燃烧》等作品，在多个国际电影节获得肯定，享有国际声誉。《可能的爱情》将是他时隔8年的新作。此外，《可能的爱情》的编剧是与李沧东共同撰写《燃烧》剧本的吴正美。

《可能的爱情》将通过Netflix平台上线。