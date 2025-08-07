TWICE Hot100破纪录 唱响芝加哥音乐节 人气席卷北美

ⓒ JYP Entertainment

TWICE在酷暑中人气席卷北美。

TWICE今年迎来出道10周年，为纪念这一特殊年份，TWICE今年推出了第四张正规专辑《THIS IS FOR》、举行世界巡演、发行了日本第六张正规专辑《ENEMY》，同时还参与制作了Netflix动画《K-POP：猎魔女团》的原声音乐，以及公开了10周年纪念纪录片等，展开了丰富多样的活动。

其中，凭借《K-POP：猎魔女团》而逆袭的《Strategy》，打破了TWICE在公告牌（Billboard）榜单中的自身纪录。根据当地时间8月5日公布的公告牌主榜单“百强单曲榜”（Hot100）最新榜单数据，《Strategy》较前一周上升了18位，排在第74名；由俞定延、朴志效、孙彩瑛3为成员演唱的《TAKEDOWN》也跻身榜单，排名第67名。Spotify美国榜中，《Strategy》和《TAKEDOWN》也分别位列第48位与第42位，呈现出火爆人气。

上周末，TWICE还作为领衔表演嘉宾登上了美国超大型音乐节“Lollapalooza”芝加哥站舞台，引发现场热烈反响。这不仅是她们首次参与全球性音乐节，更是K-POP女团首次以领衔表演嘉宾身份亮相该音乐节。TWICE当天为现场观众带来了20首热门歌曲编排的高密度演出，点燃了现场观众的热情。此外，Momo（平井桃）、Sana（凑崎纱夏）、朴志效3人还于8月3日 现身音乐节塞布丽娜·卡彭特（Sabrina Carpenter）的演出现场，引发观众热烈反响。