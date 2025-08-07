曹政奭新片《僵尸女儿》台湾宣传圆满结束

ⓒ NEXT ENTERTAINMENT WORLD

由曹政奭主演的电影《僵尸女儿》近期在台湾举办了演员见面会。

《僵尸女儿》讲述了“女儿奴”父亲为守护变成僵尸的女儿而展开秘密训练的喜剧故事，影片上映首日便打破多项纪录，不仅创下今年韩国电影最高开画成绩，也刷新了韩国喜剧片的历史最佳开画纪录。上映仅7天，累计观影人次已突破220万，成功突破盈亏平衡点，票房表现极为亮眼。

《僵尸女儿》在韩国上映前便已敲定海外发行，于新加坡、马来西亚、澳大利亚、新西兰等22个国家和地区同步上映，并获得不俗反响。

影片主演曹政奭于4日至6日亲赴台湾举行演员见面会，回馈当地观众的热情支持。在与粉丝见面前，曹政奭的出现吸引了当地众多媒体采访，展现其在当地的超高人气与关注度。随后，曹政奭现身与约1400名观众及影迷见面，并举行了映后问答环节。曹政奭不仅分享了拍摄花絮，还亲自再现了片中的“No.1舞蹈”桥段，引发全场欢呼连连。

圆满结束台湾宣传行程后，曹政奭也向粉丝表达了诚挚感谢：“时隔许久再次与大家面对面，真的感到非常开心。即使天气不佳，大家依然热情到场，让我感受到满满的爱与支持。”他还笑称：“感谢大家来看《僵尸女儿》，支持我们的作品、喜欢我们故事的你们，才是真正的No.1！”

目前，《僵尸女儿》正在全国热映中。