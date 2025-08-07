ROSÉ入围2025 MTV音乐录像带大奖8项提名

ⓒ YG Entertainment

BLACKPINK成员ROSÉ（朴彩英）凭借个人音乐作品入围2025年“MTV音乐录像带大奖”（MTV Video Music Awards，以下简称VMA）8个奖项，成为本届最受瞩目的K-POP歌手。

根据5日（当地时间）VMA官网公开的候选名单，ROSÉ与布鲁诺·马尔斯（Bruno Mars）合作的《APT.》入围主要奖项“年度最佳音乐录像带”（Video of the Year）和“年度最佳歌曲”（Song of the Year），此外还入围了“最佳合作”（Best Collaboration）、“最佳流行歌曲”（Best Pop），以及MV“最佳导演”（Best Direction）、“最佳美术指导”（Best Art Direction）、“最佳视觉效果”（Best Visual Effects）等7个奖项。ROSÉ个人专辑《rosie》中的收录曲《toxic till the end》也成功入围“最佳K-POP”（Best K-Pop）奖项，总计获得8项提名。ROSÉ得知消息后表示：“刚刚得知自己入围VMA 8项提名，实在震惊到说不出话来。”言语中难掩激动之情。

本届VMA中获提名最多的艺人为Lady Gaga，共计12项，与ROSÉ合作的布鲁诺·马尔斯则以11项紧随其后。

值得一提的是，BLACKPINK 4名成员均凭借个人歌曲入围了“最佳K-POP”奖。此外，aespa的《Whiplash》、防弹少年团（BTS）Jimin（朴智旻）的《Who》、Stray Kids的《Chk Chk Boom》也同样入围了该奖项。

2025 VMA颁奖典礼将于9月7日（当地时间）在美国纽约举行。