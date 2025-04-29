第20集： KBS《寻找离散家属》特别直播——和平的信息，岁月的回响

"每当听到节目的开场曲——《谁认识这个人》，即使自己并不是离散家属，就算正在洗碗，也都会立刻停下手上的事，和全家人一起围坐在电视机前。哪怕是到了凌晨一两点，依旧有人在默默流泪。全国民众都抱着“希望帮他们找到家人”的心情，一起守望……" - KBS 《寻找离散家属》主持人、前KBS主播李知娟





《寻找离散家属》节目的诞生 1983年，正值6.25战争停战30周年，KBS策划了一系列特别节目，其中之一便是《寻找离散家属》。这档节目原定于6月30日晚播出90分钟，却因离散家属们如潮水般的回应，延长到次日凌晨2点30分才结束。





(左) KBS 《寻找离散家属》片头,

(右) 主持人刘哲钟博士与李知娟

ⓒ KBS

全民瞩目的“寻找离散家属” 由于全国民众的高度关注，KBS决定中断常规节目，全面转入《寻找离散家属》的连续直播。那时每天都上演着令人动容的重逢场面，KBS大楼前特别设立的登记离散家属信息的“相逢广场”，也成了无数家庭的希望汇聚地。





(左) KBS大楼前的“相逢广场”,

(右) 贴满了寻找家人壁报的现场

ⓒ KBS

(左) 第一对重逢者申荣淑（音）申东淑（音）姐妹,

(右) 失散三十年后重逢的徐氏兄妹

ⓒ KBS

被列入联合国教科文组织“世界记忆遗产名录” 《寻找离散家属》连续播出长达138天，在超过10万件投稿中，约有一万多个家庭实现了团聚。节目留下的463盘录像带及其他相关资料，于2015年被联合国教科文组织列入世界记忆遗产名录。这不仅肯定了节目揭示战争悲剧、承载人类普遍情感价值的意义，也体现了广播作为记录历史与激发共鸣的媒介所具有的深远意义。





KBS 《寻找离散家属》录像带

ⓒ KBS

广播留下的遗产与影响 KBS《寻找离散家属》特别直播节目被视为冷战时期和平运动的一部分。它象征性地展现了公共广播的公益性与社会责任，是公共媒体参与社会、回应时代呼声的典范之一。



