IVE 25日强势回归 预告片中化身黑化丘比特吸睛

IVE以全新概念“暗黑丘比特（EVIL CUPID）”惊艳变身，即将回归歌坛。

IVE第四张EP《IVE SECRET》的预告片已于日前公开。视频颠覆了丘比特以往明亮可爱的形象，以IVE独有的时尚视角演绎“暗黑丘比特”概念，公开后便迅速引发热烈反响。

视频中，6位成员化身为各怀秘密的“六色丘比特”，以冷冽氛围吸引视线：有人让随身杯坠地、比出交叉手指的暗号，有人从《丘比特指南》中取出隐藏的左轮手枪。自然光下的日常场景与这些微妙动作形成反差，象征着丘比特隐秘而危险的一面。随后成员安宥真的出场，推动剧情转折。她在监控器中观察一对情侣争吵，并在机器发出“紧急应答”提示后迅速采取行动。随后，其他成员也展现出“黑化”一面，营造出神秘、紧张的氛围。结尾部分IVE换上黑色造型，漆黑中在无数山羊注视之下，她们伴随着巨大的黑色羽翼消失于暗影之中。预告片释放出IVE前所未有的冷酷与张力，将回归的期待感拉满。同时，预告片中也首次曝光了新专辑部分音源。

据介绍，新专辑《IVE SECRET》将通过音乐打破可预见的叙事，展现隐藏的态度与立体的自我。IVE也将通过包括主打歌《XOXZ》在内的所有新歌中，诠释内外、善恶、冷艳与顽皮等对立情绪共存的魅力。

IVE第四张EP《IVE SECRET》及主打歌《XOXZ》将于本月25日正式发行。