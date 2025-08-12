IU即将举行出道以来首次粉丝聚会

ⓒ EDAM Entertainment

歌手兼演员IU（李知恩）宣布即将举办粉丝聚会（Fan Meet-up）“Bye, Summer”。

IU通过官方社交媒体公开上述消息称，“2025 IU FAN MEET-UP [Bye, Summer]”将于9月13日、14日在首尔KSPO DOME举行，并同步释出官方海报。海报中，IU清新甜美，注视着镜头，天空蓝的色调与充满情感的字体，呼应此次粉丝聚会的主题，提升了粉丝的期待感。

“Bye, Summer”是IU继2023年9月的粉丝演唱会“I+UN1VER5E”后，时隔约两年举行的线下官方粉丝活动。演出名称既取自IU去年在首尔世界杯体育场演唱会上首次公开、尚未发行的同名歌曲，也寓意为“向夏天送上的清凉问候”。在夏日静静退场的时刻，IU将通过这场活动和粉丝们一同向夏日告别。

与以舞台表演为主的演唱会不同，本次将以“Fan Meet-up”形式进行，更强调与粉丝的互动交流。它将成为有别于传统粉丝见面会或粉丝演唱会的、带有IU独特温度的特别舞台。

“2025 IU FAN MEET-UP [Bye, Summer]”门票已于11日开启粉丝俱乐部预售，普通预售将于8月13日20时开放。