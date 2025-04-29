《漫话国乐》 风、雨 / 贝贝巫术 / 安重根义士歌 / 天地王本解

韩国有句俗话说：“等着吃的米饭煮得慢”。如今别说是饭了，肚子饿的时候，连等方便面煮熟的那几分钟也觉得无比漫长，让人不由自主地一次次掀开盖子看看面熟了没有。等待心爱的人就更不用提了：

“我的叹息化为风，我的眼泪化为细雨，飘向那沉睡中爱人的房间窗外，想唤醒那忘了我后沉入梦乡的人……”

等爱人等得太久了，疲惫中落下的眼泪，若能化作一场细雨飘洒到心上人所在的地方，那雨恐怕也会在半空中无力地散落、消失。可即便如此，还是希望爱人能知道，自己依然在等候他归来。

《风、雨》 / 演唱-郑玛莉（音）





说到金宗朝名唱，就不得不提起他的父亲——名唱金宽俊的故事。 金宽俊名唱出生于朝鲜王朝末期的平安南道龙冈，年轻时曾担任宝林寺的住持，是一位有学识的艺人。他创作了《贝贝巫术》等作品，其中就包括《安重根义士歌》。安重根义士于1909年10月，在中国哈尔滨火车站开枪刺杀了主导将朝鲜变为日本保护国的伊藤博文，并于第二年3月被日本判处死刑。此后，传统乐坛以他的义举为题材创作了盘索里，受到广泛欢迎。事实上，在盘索里版本问世前，金宽俊名唱就已以西道杂歌的形式创作并发表了《安重根义士歌》。金宗朝名唱毕业于崇实高中，继承父亲衣钵，创作了描写平壤风光的《箕城八景歌》。他还擅长演唱父亲创作的《贝贝巫术》和《安重根义士歌》，因此人们亲切地称他为“金贝贝”。





1921年3月，某报纸刊登了一则消息称：

“最近，家住平安南道龙冈郡海云面温井里的金宗朝，频繁前往兼二浦演唱《安重根义士歌》，因涉嫌妨碍治安被兼二浦警察署逮捕，并被拘留了两三天……”





当时，在日本殖民统治的蹂躏和压迫下，金宗朝名唱不仅凭借《安重根义士歌》向世人宣扬韩国的独立意志，还通《贝贝巫术》来安抚民心、带给百姓慰藉和欢乐。

《贝贝巫术》中“假巫师戏弄贝贝父母和在场的人” / 演唱-金宗朝名唱

《安重根义士歌》/ 演唱-金景福名唱





如果说现代科学家用“宇宙大爆炸”理论和“进化论”来解释宇宙和生命的起源，那么古人则通过神话传说来阐释世界的诞生。在基督教《圣经》中记载，起初，上帝创造了天地万物，包括白天与黑夜、天空与大地、太阳与月亮以及人类等。而在希腊神话中，宇宙最初是一片混沌，没有秩序和形态。随后，大地之母盖亚诞生了，她又孕育出天空之神乌拉诺斯，以及其他神祇和宇宙万物，神话由此展开。





韩国也有类似的创世神话故事，济州岛巫乐《天地王本解》便是歌颂创世神的代表作品之一。相传，创世之初，天地尚未分开，宇宙一片混沌。某一天，天地突然分离，山峰从大地崛起，溪水从山间流淌而下，天空中也开始出现星星。此时，天地王将两对太阳和月亮升上天空，从而开天辟地。随后，天地王降临人间，与聪明夫人结为夫妻，诞下一对双胞胎儿子——长子名为“大别王”，次子名为“小别王”。天地王命大别王统治人间，小别王则负责阴间。但小别王并不甘心，他也想统治人间，于是兄弟二人约定打赌：各自在西天的花田里种花，谁的花先开，谁便有资格统治人间。西天花田的花具有改变人命运的神秘力量。当大别王种的花即将开花时，小别王趁哥哥熟睡，将自己种的花偷偷移到哥哥的花田里，借此欺骗哥哥赢得胜利，篡夺了人间的统治权。然而不久，小别王便发现，人间远比他想象的更加混乱。他向哥哥请罪，并请求哥哥帮助他整顿人间。于是，大别王铲除了一对太阳和月亮，让动物无法再说话，也将鬼魂与人类世界加以分隔。尽管如此，小别王仍无法像哥哥那样有效统治人间，最终世界依然陷入混乱状态，延续至今。