第21集： 离散家属首次团聚，开启南北交流新篇章

南北分裂后的首次接触 1971年，大韩红十字会向北韩提议召开红十字会谈，以解决离散家属问题，由此拉开了南北正式接触的序幕。1972年，南北双方通过《7·4南北联合声明》，就“自主、和平、民族大团结”三大统一原则达成一致。然而，由于南北双方在离散家属问题的解决方式上存在分歧，最终未能取得实质性进展。





1972年 《7·4南北联合声明》

ⓒ KBS

1980年代的首次团聚以及破灭的期待 1984年，韩国遭遇水灾，北韩提出提供人道主义援助，南北交流由此得以重启。1985年，具有历史意义的南北离散家属首次团聚得以实现。然而，1987年的“KAL航班爆炸事件”、北核危机以及金日成去世等事件，导致南北关系骤然降温，离散家属团聚的讨论也随之陷入停滞。





1985年离散家属首次重逢——“1·4后退”时与两个儿子离散的父亲紧紧将他们拥入怀中

ⓒ KTV

1985年访问平壤的韩国艺术团(左)及访问首尔的北韩艺术团(右)

ⓒ KTV

2000年之后重启的团聚以及再次停滞的交流 2000年，金大中总统发表《柏林宣言》，促成了南北首脑会谈。双方在《6.15共同宣言》中离散家属团聚问题达成共识。此后，双方陆续开展了面对面会面和视频会面。然而，由于北韩的核试验和军事紧张局势的加剧，会面再次中断。《4·27板门店宣言》签署后，团聚活动曾短暂重启，但在2019年北韩与美国河内峰会破裂后，团聚活动再次陷入停滞。





2000年 南北峰会

ⓒ YONHAP News

2000年南北离散家属会面

ⓒ KBS