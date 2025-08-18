恶魔搬来了(악마가 이사왔다)

导演/编剧：李相槿

主演：林允儿/安普贤/成东镒/朱贤英

类型：悬疑/喜剧

片长：113分钟

上映时间：2025年8月13日

其他片名：PRETTY CRAZY





剧情概要：

辞职后过着无聊宅家生活的吉久（安普贤饰），对搬来楼下的女生善知（林允儿饰）一见钟情。但就在第二天凌晨，他在电梯里撞见了一个神情诡异的善知，眼前的女生在清纯和惊悚之间形成巨大反差，让他既震惊又困惑。从此，吉久对善知的身份既好奇又害怕。他开始悄悄接近她，最终从她的父亲长秀（成东镒饰）口中得知了一个惊人的秘密：善知白天看起来温顺正常，但一到凌晨，体内的恶魔就会苏醒，彻底变成另一个人。

长秀向吉久提出了一份特殊的兼职：在深夜时分担任“恶魔善知”的守护人。面对这份危险的工作，吉久能否平安度过每一个夜晚，并摆脱善知带来的“恶魔诅咒”？





相关花絮：

《恶魔搬来了》是林允儿与导演李相槿继人气电影《极限逃生》后的第二次合作。该片于林允儿而言亦是演技挑战，她所饰演的女主角善知有着两种截然相反的个性与装扮，因此几乎等于一人分饰两角。影片于2022年开始拍摄，历经多年打磨。导演对影片也充满信心，虽坦言前作《极限逃生》的超高人气与票房成绩的确为其带来不小压力，然而前作的经验以及与演员的默契升级，都使其有信心为观众呈现出一部优秀的喜剧作品。影片原定男主角为金宣虎，但因其个人原因最终由安普贤接替出演。