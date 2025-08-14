SEVENTEEN于世界青年日向联合国教科文捐款3.5亿韩元

ⓒ PLEDIS Entertainment

SEVENTEEN于8月12日“世界青年日”之际，将25万美元（约合3.5亿韩元）的慈善拍卖收益捐赠给联合国教科文组织。

SEVENTEEN经纪公司称，这笔善款来自“JOOPITER presents: sacai x SEVENTEEN”慈善拍卖，后续将用于加强SEVENTEEN与联合国教科文组织共同创立的世界青年基金。

SEVENTEEN目前为联合国教科文组织青年亲善大使。早在2023年，他们便成为首个受邀出席联合国教科文组织巴黎总部第13届“联合国教科文组织青年论坛”的K-POP歌手，并在现场进行演讲及表演。去年被任命为联合国教科文组织首个青年亲善大使后，他们还捐款100万美元（约合13.9亿韩元），设立了旨在提升全球青年创造力的基金，用于支持全球100支青年团队的自主项目，助力创造更美好的未来。

SEVENTEEN表示：“自出道以来，我们一直用融入真挚经历与情感的音乐，呈现青春的多彩瞬间，因此‘世界青年日’对我们来说别具意义。要向全世界仍在为梦想努力前行的青年朋友们送上最真诚的祝福。”

另外，SEVENTEEN将于下月13日、14日在仁川亚运会主体育场开唱，以此开启全新世界巡演“NEW_”。