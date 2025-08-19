金钟国官宣婚讯 不日将举行非公开婚礼

ⓒ turbojkcompany

歌手兼综艺明星金钟国宣布即将结婚。

18日上午，金钟国在自己的粉丝社区发文称：“我要结婚了。今年是我出道30周年，虽然大家期待的专辑没出现，但我的另一半出现了。”他还表示：“虽然有些迟，但能走到这一步真的很幸运。希望大家能为我送上祝福和支持，我会努力经营好婚姻生活的。”

关于准新娘，金钟国并未透露详细信息，仅提到：“婚礼将会在近期举行，规模不会太大，只会邀请亲朋好友低调举行。”

金钟国于1995年以组合Turbo成员身份出道，凭借《回想》、《White Love》、《Twist King》等热门歌曲走红。2001年他开启了个人歌手生涯，推出了《一个男人》、《原地踏步》、《可爱》等代表作。尤其是2005年收录《可爱》的第三张个人专辑，让他横扫当年三大电视台的歌谣大赏。

除了歌手身份外，金钟国于千禧年后也开始活跃在各大综艺节目中，如《X-Man》、《家族诞生》、《Running Man》、《我家的熊孩子》等。凭借活跃的演艺活动，他也曾斩获演艺大赏“大奖”等荣誉，同时也在华语地区积攒了极高的人气。官宣婚讯后，相关消息迅速登上中国微博热搜榜。

金钟国在发文最后还写道：“其实我早就想过，总有一天会写下这样的文字。但真正要提笔时，比想象中更紧张、更激动。感谢长久以来一直给予我力量的粉丝，因为有你们，我才能迎来婚姻，踏上人生的新挑战。今后我会更加努力，成为更好的金钟国。”