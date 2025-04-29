《漫话国乐》 阵雨 / 宗庙祭礼乐 / 六字拍

朝鲜王朝前期的文人徐居正，号四佳亭，意思是“有四种美丽之物的亭子”。“四佳”指的是梅花、竹子、莲花和海棠花。

“帘影深深转，

荷香续续来。

梦回孤枕上，

桐叶雨声催。”

徐居正在他的诗《睡起》中描写了一个夏日午后的情景：他在莲花旁的亭子里小憩，忽然被哗啦啦的雨声唤醒。在这样平凡的午睡时光里，寻找生活的情趣和韵味，这或许就是古代读书人所向往的生活吧。

《阵雨》 / 演奏-Seulgidoong





世宗大王堪称韩国历史上最伟大的明君。在这位君王的丰功伟绩中，音乐领域的成就也是不容小觑的。世宗大王不仅精通乐理，还亲自作曲，在音乐方面颇有造诣。不过，当时的音乐并非单纯的休闲娱乐，而是一种治国理念的体现。世宗大王是以“礼乐思想”治理国家的最具代表性的人物，他以“礼”规范人的行为，以“乐”陶冶性情、沟通情感，通过礼仪和音乐促进社会和谐共存。





不仅如此，世宗大王还通过音乐找到了度量衡体系的物理基准。国乐的基准音律，叫“黄钟”，指的是在一定厚度的竹筒里放进小米后吹奏时发出的音律。世宗大王将放了小米的竹筒命名为“黄钟尺”，以此测量竹子的长度。同时，放入黄钟尺中的米粒的体积和水量，分别成为测量体积和重量的标准。然而，竹子和米粒的大小会因气候变化而发生波动，因此世宗大王下令朴堧制作一个没有误差的黄钟尺。朴堧采用青铜管代替竹筒，用蜂蜡揉成米粒形状代替小米，经过多次实验，制作出了当时最精确的黄钟尺。随后，基于这一经验，他又制作了此前从中国进口的编磬、编钟等乐器。朴堧辅助世宗大王，致力于钻研和整理当时的音乐，因此被后世尊为与高句丽玄琴创制人王山岳、新罗伽倻琴大师于勒齐名的三大乐圣。

宗庙祭礼乐《定大业》中“昭武、笃庆、永观” / 演奏-国立国乐院正乐团





犹如各地有不同的方言，韩国民谣也因地区不同，拥有各自独特的曲调和唱法，这种民谣特征被称为“土里”（音译，토리），相当于“调”。例如，首尔和京畿地区的民谣特征被称为“京土里”（京调）；黄海道、平安道等西部地区的民谣特征被称为“愁心土里”（愁心调）；江原道和庆尚道地区的民谣特征被称为“除草土里”（除草调）；全罗道等南部地区的民谣特征被称为“六字拍土里”（六字拍调）。





人们较为熟悉的南道民谣如《珍岛阿里郎》和《强羌水越来》，以及盘索里和《神房曲》等音乐，通常以“六字拍土里”构成。《六字拍》本是全罗道地区广为流传的民谣，以六拍为一个长短而得名。这首民谣的独特之处在于歌词可由唱歌的人随意改编，可内容大多描写离别的痛苦。今天给大家带来的《六字拍》以这样的唱词开头：“即使种满了百草，也绝不会种植竹子。竹箭飞去，竹笛悲鸣，带着思念用竹笔作画。离去、哭泣、思念的你啊，种了又有什么用呢……”其中“竹箭飞去”象征和心爱之人离别。“竹笛悲鸣”则代表留下的自己在哭泣。“用竹笔作画”比喻对爱人的思念。最后，歌词表达了“不愿再种下那样被无情利用的竹子”，借此隐喻再也不会把爱人“植入我心”。这首歌不仅曲调哀婉动人，而且唱词经过许多艺人的精雕细琢，别有一番情趣。