田柾国《Seven》Spotify播放量突破25亿 创K-POP单曲纪录

防弹少年团（BTS）成员田柾国的个人单曲《Seven》在全球最大音乐平台Spotify上成为第一首突破25亿次播放量的K-POP歌曲。

《Seven》发行于2023年7月，仅用108天便突破10亿次播放量，刷新了Spotify最快纪录，截至本月18日累计播放量超过25亿次。这首歌旋律朗朗上口，融合温暖的木吉他声，唱出了“希望与所爱之人一周七天都在一起”的浪漫情感。

歌曲自发行以来，便持续在全球范围内创造佳绩，还曾登顶美国公告牌（Billboard）主榜单“百强单曲榜”（Hot100）。《Seven》也入选公告牌评选的“2024国际影响力单曲榜”（International Power Players），成为在美国以外的200多个国家和地区最受欢迎的歌曲之一。迄今为止，这首歌在公告牌“全球200”与“全球除美”榜单中分别停留了108周与109周，实现了长达两年的超强人气续航。

目前，田柾国所有个人歌曲在Spotify上的累计播放量已超过94亿次，稳居K-POP个人歌手之首。其中，2023年11月发行的首张个人专辑《GOLDEN》即将突破60亿次播放，势头强劲。