第22集： 首尔奥运会——首尔走向世界，世界齐聚首尔！

巴登-巴登的奇迹

1981年9月30日，在德国巴登-巴登举行的国际奥委会(IOC) 全体会议上，首尔被确定为1988年夏季奥运会的举办城市，这一历史性时刻令韩国人铭记于心。当时的竞争对手是日本名古屋，从经济实力等方面来看，首尔的胜算并不大，但全国民众的热情以及政府的大力支持发挥了积极作用，最终促成了这一奇迹。





别具一格的开幕式

第24届首尔奥运会于1988年9月17日开幕，为期16天。开幕式融合了传统与现代元素，其中，推铁环少年的象征性表演令人印象深刻，吸引了全世界的目光。而韩国组合Koreana演唱的《手拉手》更是传递了和平的信息，将奥运会的氛围推向高潮。





参赛国家数量创下纪录，韩国跃升体育强国

与1980年、1984年分别因美国与苏联抵制而导致不少国家缺席的奥运会不同，首尔奥运会除北韩和古巴外，大部分国家选择了参赛，创下了参赛国家数量最多的历史纪录。在这届奥运会上，韩国共获得12枚金牌、33枚奖牌，位列奖牌榜第四，正式跃升为体育强国。





首尔奥运会的历史意义与国际影响

在东西方冷战逐渐缓和的背景下举办的首尔奥运会，被视为东西方和解的象征性盛会，显著提升了韩国的国际地位。这届奥运会不仅让韩国将目光投向世界，更吸引了全世界对首尔和韩国的关注，成为韩国走向世界、世界认识韩国的重要契机。